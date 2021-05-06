كورونا في العالم.. الهند تواصل كسر أرقامها و"بايدن" يغضب شركات الأدوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا زال العالم يعاني من وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 155 مليونا و850 ألفا و574 إصابة، الخميس.







وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و255 ألفا و908 حالات وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 133 مليونا و300 ألفا و463 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





400 ألف إصابة جديدة في الهند

سجلت الهند أكثر من 400 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغت الوفيات اليومية 3980 وهو مستوى قياسي.

وتجاوز عدد الإصابات في البلاد حاجز 21 مليون حالة إصابة، بعد تسجيل 412262 حالة جديدة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 230168، وفقا لبيانات وزارة الصحة.





قرار أمريكي للدول الفقيرة

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات "كوفيد-19"، ليرضخ لضغوط متزايدة من المشرعين الديمقراطيين وأكثر من 100 دولة أخرى، لكن قراره أغضب شركات الأدوية.

وعبر "بايدن" عن دعمه لتنازل مؤقت عن الحقوق، في تغيير جذري عن الموقف الأمريكي السابق، بعد خطاب ألقاه في البيت الأبيض، تلاه بسرعة بيان رسمي من كبيرة المفاوضين التجاريين كاثرين تاي.

وقالت "تاي" في بيان "هذه أزمة صحية عالمية والظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية".

وجاءت تصريحاتها وسط قلق متزايد من أن انتشار المرض في الهند قد يسمح بظهور سلالات مقاومة للقاحات من الفيروس القاتل، الأمر الذي قد يقوض الانتعاش العالمي.





ونالت خطوة "بايدن" إشادة من مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي وصفها على تويتر بأنها "لحظة تاريخية في المعركة ضد كوفيد-19".



وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الإدارة أبلغت شركات الأدوية، التي حققت إيرادات وأرباح كبيرة خلال الأزمة، بخططها قبل الإعلان.

وحذرت أكبر مجموعة ضغط في قطاع صناعة الأدوية من أن خطوة "بايدن" غير المسبوقة ستقوض استجابة الشركات للجائحة وتعرض السلامة للخطر.

ووضع "بايدن"، الذي أيد فكرة التنازل عن الحقوق خلال الحملة الدعائية لانتخابات 2020، محاربة فيروس كورونا على رأس أولويات إدارته.

وأدى طرح اللقاحات في الولايات المتحدة إلى انخفاض في أعداد الحالات والوفيات.





تراجع إصابات الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البلاد سجلت خمس حالات إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" يوم الخامس من مايو/أيار مقارنة مع سبع حالات قبلها بيوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى سبع حالات من عشر حالات قبلها بيوم.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19"، في البر الرئيسي الصيني 90726 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





انخفاض وتيرة إصابات فرنسا

أظهرت بيانات رسمية أن وتيرة الزيادة في الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19"، في فرنسا تتباطأ، كما انخفض عدد الحالات بالمستشفيات، وذلك في أول أسبوع بعد تخفيف الحكومة للإغلاق العام الثالث الذي فرضته بالبلاد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الإصابة 26 ألفا ليصل الإجمالي إلى 5.71 مليون، بزيادة نسبتها 2.52 بالمئة مقارنة معها قبل أسبوع، وهي أدنى زيادة على أساس أسبوعي منذ أواخر يوليو/تموز 2020.

وكانت الزيادات على أساس أسبوعي منذ نهاية مارس/آذار وحتى منتصف أبريل/نيسان بين خمسة وستة بالمئة.

وتراجع عدد مرضى "كوفيد-19"، بالمستشفيات في فرنسا 741 ليصل إلى 27686 في أكبر هبوط للعدد في يوم واحد منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عندما كان الإغلاق العام الثاني في أيامه الأخيرة.

وسجلت فرنسا أيضا 244 وفاة بـ"كوفيد-19" في المستشفيات، مقارنة مع 243، الثلاثاء، ليرتفع الإجمالي إلى 105631 حالة وفاة.





مصر تسجل 64 وفاة

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في مصر ، حيث تم تسجيل 1102 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضة، فضلا عن 64 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الأربعاء ارتفع إلى 232905، من بينها 13655 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن 876 شخصا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 174217 شخصا.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت، الأربعاء، مجموعة من التدابير الجديدة في ظل ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات متلفزة إنه تقرر غلق المنشآت التجارية، بما في ذلك المحال والمقاهي والمولات، من التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) بدءا من الخميس ولمدة أسبوعين، كما تقرر حظر كافة الفعاليات الجماعية داخل المنشآت.

وأعلن أن إجازة عيد الفطر ستبدأ من الأربعاء المقبل، وستستمر حتى الأحد التالي، وخلال العطلة سيتم إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

وأعلن أنه تقرر السماح بإقامة صلاة عيد الفطر في المساجد، على أن تقام الصلاة بأسرع وقت ممكن مع حظر اصطحاب الأطفال.