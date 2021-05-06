شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد للمشى السريع على صحتك.. يحميك من السكرى وتصلب الشرايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رياضة المشي من الأنشطة المهمة التى تمنح جسمك العديد من الفوائد التى لاتعد ولا تحصى، خاصة أنه من الرياضيات البسيطة التى لا تحتاج إلى معدات رياضية معينة أو باهظة الثمن، كما أنها تعالج العديد من المشاكل الصحية المتعلقة بقلبك ومفاصلك وصحتك العقلية مثل الاكتئاب والقلق وسعة الرئة وجهاز المناعة وقوة الجسم.

وفيما يلى أبرز الفوائد الصحية للمشي: 1.يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري 1.يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

يمكن أن يساعدك المشي السريع على حرق حوالي 300 سعرة حرارية، وهذا يساعدك على خسارة دهون الجسم واستهلاك السكريات المخزنة، وتحسن مستويات السكر في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.



2. يساعدك على النوم بشكل أفضل 2. يساعدك على النوم بشكل أفضل

لأنه يساعدك على تهدئة عقلك والاستفادة من الطاقة المخزنة في جسمك، كما يساعد جسمك على البقاء نشيطًا في اليوم حتى تتمكن من الحصول على نوم عميق.







4. يحسن وظائف المخ 4. يحسن وظائف المخ

نظرًا لأن المشي السريع المنتظم يحسن الدورة الدموية وتدفق الأكسجين في الجسم، كما يقلل من مستويات التوتر، وتحسين إمدادات الدم والأكسجين، مما يعمل على تحسين حجم الدماغ لمنع مشاكل الصحة العقلية المحتملة في المستقبل مثل تنكس الذاكرة والخرف ومرض الزهايمر.

3 يزيد من سعة الرئةا يمكن أن يساعد المشي رئتيك على ضخ المزيد من الأكسجين، حيث تحتاج عضلات جسمك وأنسجتك إلى مستويات أعلى من الأكسجين لإجراء تفاعلات الإنزيم الأساسية عند المشي السريع، وهذا بدوره يزيد من سعة رئتيك، كما أنه يساعد في تحسين إمداد الأكسجين لجميع أعضاء الجسم.



5. معالجة الاكتئاب 5. معالجة الاكتئاب

يحدث الاكتئاب عادة بسبب قلة إنتاج هرمونات الإندورفين التي توازن التوتر في أجسامنا، لذا يمكن أن يساعد المشي يوميًا لمدة 45 دقيقة على الأقل في إطلاق الإندورفين وتدفقه السليم في جسمك، مما يساعد ذلك في تخفيف أعراض الاكتئاب.







7.يحمى من تصلب الشرايين 7.يحمى من تصلب الشرايين

تصلب الشرايين هو مرض يحدث عندما تنسد الشرايين في الدماغ أو الأطراف أو القلب أو الكلى أو الكبد بسبب ترسبات الكوليسترول، ويمكن أن يساعد المشي بانتظام في تقليل مستويات الكوليسترول ويمكن أن يمنع ترسب البلاك في الشرايين.

6.يقلل من المخاطر على قلبكإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أن مستويات الدهون الثلاثية لديك أعلى من المستويات المتوسطة، يمكن أن يساعدك المشي السريع البسيط في يوم واحد في الحفاظ على ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة القلبية.





8.يخفف آلام العضلات والمفاصلالمشي السريع يمنح مفاصلك وعضلاتك ما يكفي من الحركة والطاقة التي تخفف من تصلبها وألمها.





9. يقلل من خطر الإصابة بالسرطانوفقًا لدراسة أورام شبكة السرطان، فإن المشي السريع يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم الأخرى.





10.الحفاظ على صحة البشرة

تحدث العديد من مشاكل الجلد مثل حب الشباب، والبثور، والتجاعيد، والخطوط الدقيقة عندما لا يحصل جلدك على كمية كافية من الدم، لذا فإن المشي يحسن الدورة الدموية ويساعدك على استخدام الأكسجين بشكل أفضل.