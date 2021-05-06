شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خلطات فريدة فى الشاى تعزز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذه الأوقات التي نعيش فيها بجائحة فيروس كورونا، من الضروري تعزيز مناعتك وليس هناك ما هو أفضل من طريقة الطبيعة للقيام بذلك، وفيما يلي بعض خلطات الشاي الفريدة التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لديك.

الشاي هو المشروب المفضل لدى الكثيرين بسبب المذاق المنعش الذي يقدمه. لتوفير مجموعة من النكهات اللذيذة والأصلية لعدد كبير من محبي الشاي، فهو مليء بالفوائد الصحية، حيث أن له أيضًا العديد من الخصائص الطبية، ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، فهو مصدر كبير للترطيب، وغني بمضادات الأكسدة وجيد لجهاز المناعة.

الشاي الأخضر

يتم تحضير المشروب الدافئ والمريح عن طريق تخمير الشاي الأخضر مع مختلف التوابل والمكسرات والزعفران، توفر المكونات القديمة معًا في مشروبك المفضل الدفء والمناعة التي تشتد الحاجة إليها ضد السعال والبرد.

شاي البابونج

يستخدم البابونج كعلاج للعديد من الأمراض لعدة قرون، هذه العشبة مليئة بمضادات الأكسدة ومعروفة بقدرتها على تهدئة أعراض نزلات البرد وتقوية جهاز المناعة والمساعدة في الراحة والاسترخاء.

مجموعة الفوائد الصحية التي يقدمها تجعله مكونًا شائعًا في خلطات الشاي المختلفة، وكوب واحد من شاي البابونج المخمر يحتوي على حوالي 2 سعرة حرارية و0.5 جرام من الكربوهيدرات، ويحتوي المزيج أيضًا على آثار من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفلورايد وحمض الفوليك وفيتامين أ ، كما أنه غني بالفلافونويدات التي تمتلك خصائص مضادة للميكروبات.

شاي الكركديه

يحتوي الكركديه على مستويات عالية من الحديد وفيتامين ج ومضادات الأكسدة. علاوة على ذلك، فهو يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا التي يمكن أن تساعد في مكافحة المرض وتحسين الصحة العامة.

شاي المناعة

شاي المناعة هو مزيج فريد من الزنجبيل والليمون والقرفة المكونات المعززة للطاقة، بينما يعتبر الزنجبيل من التوابل الرائعة التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد في الهضم، بل وتحسن صحة العظام؛ يرطب الليمون الجسم ويساعد على البقاء منتعشًا، القرفة هي أيضًا مكونات كثيفة العناصر الغذائية، فعندما يتم الجمع بين كل هذه التوابل السحرية في الشاي، فإنها لا تنتج نكهة لذيذة فحسب ، بل تعمل أيضًا بمثابة تقوية مناعة لجسمك.

على الرغم من أن الشاي ليس بديلاً عن العلاج الطبي المناسب عند المرض ؛ يمكن أن يساعد في تهدئة الأعراض وتقوية آلية الجسم الدفاعية لذا ، دعونا نتذوق اندماج الذوق والصحة.