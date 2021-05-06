شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد القرفة أبرزها حماية شعرك من التساقط والتخلص من القشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر من أكثر المشكلات التى تؤرق الفتيات، والتى ترجع للعديد من العوامل مثل قشرة الشعر والعوامل النفسية وفقر الدم، لذا يحاول أى شخص يعانى من هذه المشكلة التوصل إلى العلاجات البديلة لوقف فقدان الشعر والحفاظ على صحته.







وكشف تقرير نشر فى موقع Bold sky عن فوائد القرفة على صحة الشعر، وكيف تساهم فى علاج الكثير من مشكلاته، نظرا لأنها تحتوى على الكالسيوم والألياف والحديد والمنغنيز وغيرها من خصائص معينة لعلاج مشاكل الشعر المختلفة.





أهم الفوائد الصحية للقرفة للشعر ما يلى: 1. تسريع نمو الشعر

أظهرت دراسة من قسم الأمراض الجلدية بجامعة كاليفورنيا أن القرفة يمكن أن تسرع نمو الشعر، لأن بها مركب البروسياندين، وهو محتوى فى القرفة يعمل على زيادة كثافة الشعر.

2. تمنع قشرة الرأس 2. تمنع قشرة الرأس

وفقًا لدراسة أجريت من فريق بحث من الهند وجد أن القرفة لها خصائص مضادة للفطريات، حيث وجد الباحثون أن المكونات الموجودة بها يمكن أن تحارب الملاسيزية، وهى نوع من الفطريات التى تسبب قشرة الرأس.



3. تمنع تساقط الشعر 3. تمنع تساقط الشعر أحد أسباب ذلك هو أن بصيلات الشعر لا تحصل على ما يكفى من تدفق الدم، حيث تحتاج كل بصيلة شعر إلى الدم والمغذيات لتنمو على النحو الأمثل، وتحتوى القرفة على مركب السينمالدهيد الذى يمنع تساقط الشعر، وفقًا لدراسة نشرت فى المجلة الإندونيسية لطب مكافحة الشيخوخة، ويتمكن هذا المحتوى من تحسين الدورة الدموية حول فروة الرأس.





4. تجعل الشعر لامعا

بصرف النظر عن تقوية بصيلات الشعر، تعمل القرفة أيضًا على إضافة لمعان طبيعى للشعر.





5. تنظيف فروة الرأسخصائص القرفة تجعلها وسيلة طبيعية لتنظيف فروة الرأس، ويمكن دمجها بالعسل وزيت الزيتون للحفاظ على صحة شعرك.

وعلى الرغم من فوائد القرفة للشعر إلا أنها قد يكون لها آثار جانبية مثل تهيج الجلد، واحمراره والحرقان الشديد، لذا لابد من اختبارها على بشرتك فى البداية قبل استخدامها.