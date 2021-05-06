شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صينية: المشروبات الدايت ضارة بصحة القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة كبيرة إلى أن المشروبات الغازية "الدايت" ضارة مثل الأنواع الغنية بالسكر، حيث وجد باحثون أن أولئك الذين تناولوا المشروبات المحلاة بالسكر أو المحلاة صناعياً كانوا أكثر عرضة للوفاة فى سن مبكرة.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اكتشف باحثون بجامعة Zhengzhou فى الصين أن خطر الوفاة المبكرة يزداد مع كل 250 مل إضافية من المشروب المحلى، وارتبط استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بزيادة خطر الوفاة بنسبة 5% لأى سبب وزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 13%.



المشروبات الدايت

وتبين من الدراسة أن الأشخاص الذين شربوا أكثر من غيرهم أكثر عرضة للوفاة بنسبة 12% لأى سبب و20% أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب مقارنة بمن يشربون أقل، وتم ربط استهلاك المشروبات المحلاة صناعياً بزيادة خطر الوفاة بنسبة 4% لأى سبب و7% لخطر الوفاة من أمراض القلب.

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور Hongyi Li من جامعة Zhengzhou في الصين لمجلة Journal of Public Healthأظهر الاستهلاك العالي لكل من المشروبات المحلاة صناعياً والمشروبات المحلاة بالسكر ارتباطات كبيرة مع ارتفاع مخاطر الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.

كان بحث جديد من جامعة (بوفالو) الأمريكية قد أشار إلى أن السيدات اللاتى يتناولن مشروبات غازية محلاة بالسكر بشكل منتظم هن أكثر عُرضة للإصابة بسرطان الثدى، ولخطر الوفاة بهذا المرض أو لأى سبب آخر، وذلك مقارنة بالنساء اللاتى لم يشربن تلك المشروبات، حيث إن النساء اللاتى يتناولن مشروبات الصودا لخمس مرات أو أكثر أسبوعيًا لديهن احتمالية أعلى للوفاة لأى سبب بنسبة 62% وبسبب سرطان الثدى بنسبة 85%، وفقًا للنتائج التى نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان خلال شهر مارس الجارى.