المغرب يواجه كورونا بمزيد من القيود على السفر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد اكتشاف المملكة المغربية لحالتين إيجابيتين حاملتين للسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا، قررت فرض قيود جديدة على الوافدين.

وصار لزاماً على المسافرين القادمين إلى المملكة المغربية، من بعض مطارات الدول الخيجية، الالتزام بمجموعة من الشروط، للحيلولة دون دخول حالات حاملة للفيروس إلى التراب الوطني.



وحسب بيان للمكتب الوطني للمطارات، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، فإن القادمين من الدول المذكورة، مُلزمون بالإدلاء بنتائج سلبية لفحص كوفيد -19 “PCR” لا يتجاوز تاريخها 72 ساعة.





ويتعين على هؤلاء المسافرين الخضوع للمراقبة الطبية، وإجراء فحص سريع أثناء الوصول إلى المغرب، وفي حالة ما إذا اكتشفت إصابة إيجابية وافدة، فإنها ستخضع فوراً للحجر الصحي بأحد المستشفيات المخصصة لذلك.

وتُغلق المملكة المغربية حدودها في وجه الرحلات القادمة والمتوجهة إلى حوالي 53 دولة، وذلك خوفاً من تفشي السلالات الجديدة من كورونا بين مواطنيها.

وسبق أن كشفت وزارة الصحة حالتي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد، في مدينة الدار البيضاء؛ الحالة الأولى تخص شخصا وافدا، ينحدر من الهند جاء إلى المغرب، من دولة خليجية، بينما الحالة الثانية هي لشخص مخالط للحالة الأولى من جنسية أجنبية، مقيم في المغرب.