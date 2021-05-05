شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات تساعد فى إنقاص الوزن والتغلب على الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك مشروبات تساعد فى التغلب على الطقس الحار، كما أنها مشروبات منخفضة السعرات الحرارية تساعد على إنقاص الوزن، ووفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا" نتعرف على هذه المشروبات.

مشروبات لإنقاص الوزن والتغلب على الطقس الحار

لفقدان الوزن، يعد حساب السعرات الحرارية أمرًا ضروريًا، ولكن إذا كنت تعتقد أن الطعام الذي تتناوله فقط يحتوي على سعرات حرارية، فلا يمكن أن تكون مخطئًا.

تحتوي معظم المشروبات التي تشربها طوال اليوم، باستثناء الماء، على قدر من السعرات الحرارية لذلك، من المهم بنفس القدر حساب السعرات الحرارية التي تحصل عليها من المشروبات للبقاء على المسار الصحيح والتخلص من الكيلوجرامات بشكل فعال.

عصير البطيخ

عصير البطيخ الحلو والمنعش هو مشروب صيفي ممتاز، يتكون البطيخ من 94% من الماء وهو غني بالألياف، فقط امزجه وأضف بعض أوراق النعناع فيه للحصول على نكهة منعشة.

البطيخ مشروب صيفي مرطب تناول كوب من عصير البطيخ يمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول بعد الإفطار ويحافظ على رطوبتك هذا المشروب مليء أيضًا بوفرة من الفيتامينات والمعادن.

عصير الخيار

الخيار من الخضراوات المرطبة للجسم والتي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي الصيفي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، الخيار منخفض للغاية في السعرات الحرارية وغني بالألياف ومحتوى الماء.

تزيد الألياف من الشعور بالشبع وتمنعك من تناول الأطعمة غير الصحية ما عليك سوى عصر القليل من أوراق الليمون والنعناع للحصول على مذاق منعش.





عصير البنجر

عصير البنجرهو مشروب مثالي لفقدان الوزن وتعزيز المناعة غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، يمكن لهذا المشروب أن يعزز حركة الأمعاء الصحية.

جذر البنجر غني جدًا بالحديد والعناصر الغذائية الأخرى مثل الألياف وحمض الفوليك (فيتامين ب 9) والمنجنيز والبوتاسيوم والحديد وفيتامين سي.

شرب عصير الشمندر الغني بالألياف خاصة بعد التمرين يمكن أن يساعد في استعادة العضلات.

عصير البرتقال

يمكنك تناول فيتامين سي عن طريق إضافة عصير البرتقال إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن عصير البرتقال الطازج بدون سكر مضاف قليل السعرات الحرارية وبديل ممتاز للمشروبات الغازية.

البرتقال فاكهة ذات سعرات حرارية سلبية مما يعني أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل مما يحتاجه جسمك لحرقه.

يمكنك أيضًا الحصول على جرعة إضافية من العناصر الغذائية والبقاء ممتلئًا لفترة أطول.

عصير المانجو

الصيف هو موسم المانجو، والمانجو هي فاكهة الصيف الأكثر شعبية، غنية بفوائد فيتامين ك وفيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

يمكن أن يؤدي شرب مخفوق المانجو المصنوع من الحليب قليل الدسم وبدون سكر إلى زيادة الشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية ويمكن أيضًا أن يزيد من صحة قلبك وبشرتك وشعرك.