سلالة كورونا الهندية تطير إلى إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصدت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة "كوفيد-19"، 3 إصابات بالنسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا.

ويعزى إلى هذه السلالة المتحورة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكورونا في الهند.



وقال سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني، الأربعاء: "في محافظة قم (وسط إيران)، حددنا 3 حالات مؤكدة بين (رعايا من) الهنود المتواجدين في المحافظة"، حسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للوزارة.



وأكد مدير دائرة العلاقات العامة في الوزارة كيانوش جهانبور لوكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الحالات "هي أولى الإصابات المؤكدة بالمتحور الهندي" في إيران.

وسجلت رسميا في قم في شباط/فبراير 2020، أولى حالات "كوفيد-19" في إيران.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الجمهورية الإسلامية أكثر دول المنطقة تأثرا بالفيروس، وهي سجلت منذ أواخر آذار/مارس الماضي، ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات، في ما وصفه مسؤولون بـ"موجة وبائية رابعة" هي الأشد حتى الآن.

وأشار نمكي إلى أن الموجة بدأت بالانحسار "تدريجيا في بعض المحافظات"، لكنه شدد على أن العاملين في المجال الصحي باتوا "متعبين بشدة" جراء مكافحة الوباء، داعيا الناس إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 73,568 شخصا من أصل مليونين و591 ألفا و609 إصابات، وفق الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء.