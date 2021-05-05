شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات يجب على المتعافين من كورونا الخضوع لها للتأكد من الشفاء الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعافى من كورونا ليس نهاية الأمر مع هذا الفيروس، ولكن الأمر يحتاج الى مزيد من المتابعة والفحص والاستمرار فى تناول المكملات الغذائية والفيتامينات للتخلص من آثار كورونا طويلة الأمد، ومن الضروري أيضًا أن يواصل المرضى مراقبة صحتهم، ويوصى الخبراء بإجراء اختبارات ما بعد الشفاء للمرضى للتأكد من اكتمال شفائهم وتعافيهم وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

لماذا يجب عليك إجراء فحص ما بعد كورونا؟

يحارب جهاز المناعة الفيروس ومع ذلك لوحظ بشكل متزايد أنه يمكن أن يترك فيروس كورونا آثارًا جانبية طويلة الأمد بعد فترة طويلة من استنفاد الحمل الفيروسي.

يقول الخبراء أيضًا إن هناك العديد من العلامات في الدم والجهاز المناعي والتي يمكن أن تحدد مدى تأثر جسمك بالفيروس، على سبيل المثال يمكن أن تكون الاختبارات والفحوصات حاسمة إذا كنت قد تعرضت لعدوى شديدة مع وجود المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن الفيروس، يمكن أن يؤثر على الأعضاء الحيوية بما في ذلك الرئتين بطريقة عميقة، يمكن أن تكشف فحوصات ما بعد الجراحة عن مدى تعافيك وصحتك.

اختبارات ضرورية بعد التعافي

اختبارات الأجسام المضادة: بعد محاربة العدوى ينتج الجسم أجسامًا مضادة مفيدة تمنع العدوى في المستقبل، لا يمكن أن يساعدك تحديد مستوى الأجسام المضادة في الحصول على فكرة أفضل عن مدى حمايتك المناعية فحسب، بل يساعدك أيضًا بشكل خاص إذا كنت مؤهلاً للتبرع بالبلازما.

عادةً ما يستغرق الجسم حوالي أسبوع أو أسبوعين لتطوير الأجسام المضادة، لذا انتظر حتى تتعافى من الفيروس في حالة التبرع بالبلازما، قم بإجراء اختبار في غضون شهر من التعافي، وهو أيضًا الوقت المثالي للتبرع.

تحاليل تعداد الدم الكامل (CBC): تعد اختبارات CBC اختبارًا أساسيًا يقيس الأنواع المختلفة من خلايا الدم (كرات الدم الحمراء ، كرات الدم البيضاء ، الصفائح الدموية ويعطيك فكرة عن مدى استجابتك لعدوى كورونا يمكن أن يوجهك أيضًا، بطريقة ما إلى تدابير إضافية قد تحتاج إلى اتخاذها بعد الشفاء.

اختبارات الجلوكوز والكوليسترول: نظرًا لأن الفيروس عرضة للتسبب في الالتهاب والتخثر، فقد أبلغ بعض الأشخاص عن تقلبات في معاييرهم الحيوية، بما في ذلك مستويات السكر في الدم وضغط الدم، هذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعل مرضى كورونا مطالبين بتتبع عناصرهم الحيوية في الشفاء.

ومع ذلك ، فإن إجراء اختبارات وظيفية روتينية بعد التعافي قد يكون أمرًا حاسمًا أيضًا إذا كنت تعاني من حالات مرضية موجودة مسبقًا مثل مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 أو الكوليسترول أو كنت عرضة لمضاعفات القلب، على سبيل المثال بالنسبة للعديد من مرضى كورونا، يمكن أن تظل مستويات الجلوكوز في الدم متغيرة أعلى وأقل من المعتاد بعد الشفاء ومراجعة الأدوية، قد تكون هناك حاجة إلى نصيحة الطبيب. قم بإجراء فحوصات متكررة، واستمر في تتبع العناصر الحيوية الآن أكثر من أي وقت مضى، قد يوصى أيضًا باختبارات الكيمياء الحيوية والكرياتينين والكبد والكلى للمعرضين للخطر.

اختبارات الوظائف العصبية: يبلغ العديد من المرضى عن أعراض عصبية ونفسية بعد أسابيع وشهور من الشفاء، والتي يمكن أن تؤثر على الأداء اليومي أصبح ظهور هذه الأعراض الآن مصدر قلق ، حيث أكد المزيد من الخبراء الطبيين على أهمية اختبارات وظائف المخ والعصبية بعد أسابيع من الشفاء.

يجب أيضًا النظر في الأعراض المزمنة لكورونا، مثل ضباب الدماغ والقلق والهزات والدوار والتعب. النساء فوق سن الأربعين أكثر عرضة للمخاطر وقد يحتجن إلى اختبار الأولوية أيضًا.

اختبار فيتامين د: فيتامين د عنصر غذائي مهم يدعم وظيفة المناعة أظهرت الدراسات أيضًا أن مكملات فيتامين (د) يمكن أن تكون حاسمة أثناء التعافي، وقد تساعد في تسريع الشفاء، لذلك فإن إجراء اختبار أساسي مثل اختبار فيتامين د سيمنحك فكرة عادلة ويساعد في التعامل مع أي نقص، إذا لزم الأمر.

بينما يقول الأطباء إن رئة معظم الناس تتعافى جيدًا بعد فيروس كورونا، فإن المستويات العالية من المشاركة والعدوى الفيروسية يمكن أن تترك الكثيرين يعتمدون على الأكسجين الخارجي ودعم الجهاز التنفسي لتحديد التعافي ، قد يكون الخضوع لفحوصات التصوير المقطعي المحوسب المتكررة واختبارات وظائف الرئة مفيدًا.