شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العنب يحمى الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من عشاق العنب وترغب فى الحصول على بشرة جيدة، فإن هذه المعلومة ستفيدك بالتأكيد، لأن دراسة حديثة نُشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية كشفت على أن تناول العنب يمكن أن يحمي جلد الإنسان من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- ماذا تقول الدراسة ؟

تقول الدراسة التي أجريت في جامعة ألاباما برمنجهام بقيادة الباحث الرئيسي كريج إلميتس الحاصل على دكتوراة في الطب، التى بحثت في تأثير تناول مسحوق العنب الكامل بما يعادل 2.25 كوب من العنب يوميًا ولمدة 14 يومًا متتالية إنه يحمى من التلف الضوئي الذى قد يعانى منه الجلد نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، حيث يعمل العنب كواقي شمسي صالح للأكل مما يوفر طبقة إضافية من الحماية بالإضافة إلى منتجات واقية من الشمس الموضعية.

وتم قياس استجابة جلد الأشخاص للأشعة فوق البنفسجية قبل وبعد تناول العنب لمدة أسبوعين عن طريق تحديد جرعة الحد الأدنى من الأشعة فوق البنفسجية التي تسببت في احمرار مرئي بعد 24 ساعة، وقد أظهر تحليل خزعات الجلد أن حمية العنب كانت مرتبطة بانخفاض تلف الحمض النووي وموت أقل لخلايا الجلد، وانخفاض في علامات الالتهاب على الجلد نتيجة التعرض لهذه الأشعة التى قد تؤدى كثرة التعرض لها للإصابة أحيانًا بسرطان الجلد.

وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 5 أمريكيين يصابون بسرطان الجلد في سن 70، وترتبط معظم حالات سرطان الجلد بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، بالإضافة إلى ذلك فإن ما يقدر بـ90٪ من شيخوخة الجلد ناتجة عن كثرة التعرض لأشعة الشمس.