"الصحة العالمية": جرعتان من لقاح سينوفارم تحميان من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أن جرعتين من لقاح "سينوفارم" الصيني فعالتان في منع الإصابة بـ"كوفيد-19" بين البالغين.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن خبراء منظمة الصحة العالمية يثقون إجمالا في قدرة اللقاح على الحماية من المرض.



وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن الوثيقة الخاصة بلقاح (بي.بي.بي.آي.بي.بي-كور.في) الذي تنتجه سينوفارم "واحدة من مصادر عديدة" لتوصيات من المقرر مبدئيا إصدارها هذا الأسبوع.

وأعد وثيقة "تقييم الأدلة" فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لمنظمة الصحة العالمية من أجل تقييمها للقاح سينوفارم الذي أقرت 45 دولة وسلطة استخدامه للبالغين ووُزعت 65 مليون جرعة منه. ويراجع الخبراء الأدلة ويصدرون التوصيات بشأن السياسة والجرعات المرتبطة بأي لقاح.

وتشمل الوثيقة ملخصات لبيانات من تجارب سريرية في الصين والبحرين ومصر والأردن والإمارات.

وذكرت الوثيقة أن فاعلية اللقاح في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية في عدة دول بلغت 78.1 بالمئة بعد تلقي جرعتين.

وجاء في الوثيقة "نثق للغاية في أن جرعتين من بي.بي.آي.بي.بي-كور.في فعالتان في منع الإصابة بكوفيد-19 بين البالغين (18-59 عاما) والتي يؤكدها فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر)".