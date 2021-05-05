تطعيم مليون مصري ضد كورونا.. وقرارات جديدة لمكافحة الوباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، توفير ملايين الجرعات من لقاحات فيروس كورونا المستجد للمواطنين.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "عشرات الملايين من الجرعات ستكون متاحة للمواطنين قبل نهاية هذا العام، وذلك من خلال التعاقد على عدة أنواع من اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد".



وتابع: "لمحاولة لتوطين تصنيع اللقاحات في مصر تم توقيع اتفاقية لإنتاج 40 مليون جرعة لقاح لكورونا، فضلا عن السعي لتوطين صناعة نوع آخر من اللقاحات".

وأشار إلى أن مصر استطاعت إعطاء لقاحات فيروس كورونا لحوالي مليون مواطن.

وقال مدبولي، إن الحكومة قررت اتخاذ عدة إجراءات خلال الأسبوعين المقبلين، تحسبا لمواجهة أي زيادة محتملة في إصابات كورونا

وقررت الحكومة غلق كل المحلات والمطاعم والمقاهي والمولات وغيرها في الساعة 9 مساء لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد.

كما قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات بشكل كامل لمدة أسبوعين اعتبارا من غد الخميس.

وأعلن رئيس الوزراء المصري غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة في إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام، كما سيتم إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة مع حظر اصطحاب الأطفال.

وطالب مدبولي بضرورة الحرص على الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.