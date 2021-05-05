سيدة مالية تنجب 9 توائم بصحة جيدة في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت الطواقم الطبية المغربية في تأمين ولادة نادرة لـ9 توائم أنجبتهم سيدة من دولة مالي.

وكشفت المعطيات التي حصلت عليها ”الخليج 365” من مصادر طبية، أن حالة التوائم مستقرة وجيدة.



وحلت الأم الحاملة للجنسية المالية بالتراب الوطني تحت رعاية صحية واهتمام طبي مشددين، سواء من لدن الحكومة المالية أو نظيرتها المغربية.

ويبلغ عمر الأم "حليمة سيسيه" 25 عاما، وحلمت في حالة نادرة من نوعها بـ9 توائم، وهو ما فاقم من مخاوف الأطقم الطبية بشأن صحة وسلامة الأم والتوائم.

وقبل استقبالها من لدن الطواقم الطبية المغربية، مكثت الأم لمدة أسبوعين في أحد المستشفيات بالعاصمة المالية باماكو.





وفي وقت سابق، كان الأطباء يظنون أن المرأة تحمل 7 توائم فقط، ليكتشفوا لاحقا وجود جنينين إضافيين في رحمها.

وجعلت ندرة هذه الحالات الأسرة في حالة من الصدمة عند الاطلاع على أولى صور الكشف بالرنين المغناطيسي، كما أن الطاقم الطبي نفسه لم يُصدق في بداية الأمر، إلا إنه ومع تطور مراحل الحمل، تأكد الجميع أن الأمر يتعلق بـ7 توائم في بطن واحدة، لكن المراحل الموالية لعملية الحمل أكدت وجود 9 توائم.

ويُرافق المرأة طبيبها المالي، وبعض من أفراد عائلتها، بعد تكفل الحكومة المالية بالرعاية الصحية، وبمتابعة شخصية من رئيس مالي المؤقت با نداو الذي ساهم بدوره في تأمين مصاريف معالجة السيدة الحامل.



وتعتبر ولادة التوائم الـ9 بصحة جيدة، نوعا من المعجزات في عالم الطب، خاصة وأن حالات الحمل السابقة، ممن كانت النسوة تحملن في 7 توائم، لا تنتهي بعيش الأجنة كُلهم، نظراً لأن الولادة عادة ما تتم في الشهر السادس أو قبله.