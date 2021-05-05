255 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة وشفاء 395 شخصاً خلال آخر 24 ساعة.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 149 إصابة و282 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.







وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 178 ألفاً و927 شخصاً، بينهم 10 آلاف و811 حالة نشطة، ووفاة 3058 شخصاً.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.