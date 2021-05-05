شكرا لقرائتكم خبر عن شركات صغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم أمثلة ملهمة لأعمال الخير في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة فيسبوك إنه طوال أزمة كوفيد-19، رأينا العديد من الأمثلة لأشخاص يجتمعون معًا عبر تطبيقات فيسبوك لفعل الخير، كما بادر الكثير من الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجمعيات الخيرية لتقديم أمثلة كثيرة عن أعمال الخير التي تعددت أشكالها، ما بين تقديم الدعم المالي والتبرعات العينية لدعم الفئات الأقل حظًا، ومد يد العون للمؤسسات المجتمعية المحلية التي تعمل في مجال الأعمال الخيرية التي تقديم مساعداتها عند الحاجة.

وتتواصل هذه الجهود الخيرية بل وتتزايد وتيرتها خلال شهر رمضان في إطار روح العطاء وعمل الخير الذي يتسم به الشهر الفضيل. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إلا أن شهر رمضان يأتي ومعه روح متجددة ومحفزة لأعمال الخير في مجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحتفي شركة فيسبوك بالشهر الفضيل بحملة عالمية تحمل عنوان #شهر_الخير وتهدف من خلالها إلى استكشاف أهمية العمل الخيري والتعاون والمجتمع والتشجيع على فعل الخير من خلال مجموعة تطبيقاتها.

وانطلاقاً من هذه المبادرة، تجدون في ما يلي عدداً من الشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشجّع الملايين على فعل الخير والتضامن مع الغير.

في مصر:

· Doodle Factory: Doodle Factory علامة تجارية مصرية تهدف إلى تلبية احتياجات الأطفال الطبية والتعليمية وتوفير المأوى لهم باستخدام رسوماتهم لتصميم مجموعة واسعة من المنتجات. وستساهم عائدات المبيعات في شهر رمضان الفضيل هذا في تمويل بناء مركز مؤسسة مجدي يعقوب للقلب الجديد في القاهرة.

● Breadfast: Breadfast شركة ناشئة مقرها القاهرة تقدم مخبوزات طازجة للعملاء في مناطق مختلفة من العاصمة. وتتعاون في شهر رمضان الفضيل مع مؤسسة أهل مصر حيث ستتبرع بنسبة 5% من قيمة كل طلب حلويات شرقية. كذلك، عند طلب أي علبة كعك وعلبة تبرّع لبنك الطعام المصري، ستقدم Breadfast علبة ثانية لبنك الطعام المصري بنصف السعر.

في الإمارات:

● Project Chaiwala: هو مقهى في دبي بدولة الإمارات، يُعد من بين الأكثر شهرة بين ذواقة ومحبي الشاي في المدينة. وقد أسسه كل من جاستن جوزيف وأحمد كاظم بدافع من عشقهما لشاي الكرك، وهما يستخدمان منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستجرام لتنمية أعمالهما. وفي إطار حملتهما الرمضانية، بادر الثنائي بإطلاق مبادرة لتقديم كوب من شاي الكرك اللذيذ مجانًا بعد الإفطار لكل من سائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلبات الذين يتعاملون مع فروعهم.

● Mamalu Kitchen هو استوديو طبخ في دبي، أسسته لمى جمال حسامي التي استلهمت فكرته من أولادها الثلاثة، ومن الحاجة إلى مساعدة الأمهات والعائلات على تبسيط مجريات حياتهم اليومية دون الحاجة إلى القلق بشأن تقديم طعام صحي لعائلاتهم. وتحت شعار #feedingfamilies، تسعى لمى من خلال Mamalu Kitchen إلى تفعيل دور كل أفراد الأسرة عبر إكسابهم مهارات تمكنهم من المشاركة في إعداد الطعام. وبذلك تعمل لمى على تغيير نمط الحياة في منطقتنا. وفي شهر رمضان من هذا العام، ينظم Mamalu Kitchen العديد من دروس الطهي باللغة العربية وقد وجه دعوته للجميع للتفاعل والدخول في شراكات مستدامة لدعم المزارعين المحليين بالإضافة إلى تحفيز أفراد المجتمع على «عدم إهدار الطعام».

في الأردن:

· أبواب: تعاونت «أبواب»، الشركة الأردنية الناشئة في مجال التكنولوجيا التعليمية مع مؤسسة «Children of War» التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها لمساعدة المراهقين اللاجئين على مواصلة تعليمهم بالوتيرة التي تناسبهم بغضّ النظر عن ظروف حياتهم. ونظمت «أبواب» بالشراكة مع فيسبوك حملة لجمع التبرعات لدعم تعليم الطلاب لمدة عام كامل من خلال تزويدهم بجهاز لوحي وإمكانية الوصول إلى الإنترنت لسنة كاملة وإلى منصة «أبواب» التعليمية الإلكترونية. وقد نجحت إلى الآن بتزويد 117 طالباً بهذه الحزمة. وجرى تمديد المبادرة خلال شهر رمضان الفضيل بهدف دعم اللاجئين والسكان المحليين الذين يكافحون من أجل الوصول إلى التعليم الرسمي.



في المغرب:

● La Buvette du Maroc يقدم هذا المطعم مفهومًا جديدًا للوجبات السريعة في المغرب ويوفر للموظفين وطلبة المدارس والجامعات وجبات غذائية متنوعة ومتوازنة من خلال مأكولات يتم إعدادها منزليًا باستخدام مكونات محلية وموسمية طازجة. وفي شهر رمضان المبارك، يقدم المطعم علبة «Ftour Solidaire» يمكن للعملاء توزيعها على المحتاجين والذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الوجبة المناسبة.



● La dragée d'or هو مصنع شوكولاتة مقره في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. وفي شهر رمضان الكريم، بادروا بتوزيع الشوكولاتة على العديد من دور الأيتام والمنظمات غير الحكومية المعنية برعاية الأطفال في المدينة وحولها بهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال.

في تونس:

● Eco Village هي شركة توريد منتجات تجميل ومقرها تونس وتتخصص في مستحضرات التجميل المصنوعة من مكونات طبيعية. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات العناية بالوجه والجسم. وفي شهر رمضان الكريم، تعاونت الشركة مع مؤسسة محلية لتقديم تبرعات لها عند شراء مستحضرات التجميل الطبيعية في جميع أنحاء تونس.

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