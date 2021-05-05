شكرا لقرائتكم لغذاء صحي ومفيد.. إليك نصائح ذهبية! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى كثيرون للبحث عن الغذاء السليم لصحة أفضل. ويعد الغذاء الصحي المكون من الطعام الطبيعي والطازج غير المصنع هو السبيل لذلك، وفق موقع "ويب ميد" المعني بالصحة.

إليكم 8 طرق للحصول على غذاء صحي ومفيد:

1- اختيار الأطعمة الطبيعية

يعتبر تناول الأطعمة في شكلها الطبيعي والابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة المصنعة أو المعبأة، خياراً أمثل لطعام صحي. فعلى سبيل المثال يعد تناول الديك الرومي كاملاً أفضل من كرات لحم الديك الرومي المجمدة. كما يعد تناول حبات العنب أفضل من الفاكهة المعبأة. فالابتعاد عن الأغذية المصنعة وتجنب استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكر والملح يعتبر خيارا مثالياً.

2- تناول الحبوب الكاملة

تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان والشعير والبرغل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وسرطان القولون، وبالتالي فمن الأفضل تجنب تناول الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز، لأنها تفقد العناصر الغذائية خلال عملية التصنيع، ويجب استبدالها بخبز القمح الكامل والمعكرونة والأرز البني.

3- الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات

تعد الفواكه والخضراوات الطازجة عنصرين أساسيين في الطعام الصحي، وتأتي المعبأة والمجمدة منها في مرتبة ثانية نظراً لاحتوائها على ألياف أقل وسكر أكثر، لذلك فإن الحصول على ما لا يقل عن خمس إلى تسع حصص من الفاكهة والخضراوات يومياً هو أمر جيد، لكن يجب النظر في السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم.

4- الاحتراس من الملح والسكر المضاف

تتميز الأطعمة الطازجة باحتوائها على نسب طبيعية من الأملاح والسكريات، لذلك تجنب إضافة هاتين المادتين عند تناولها. كما احرص عند تناول الأطعمة المصنعة على قراءة ملصقاتها لمعرفة نسبة المحليات الإضافية والملح، حتى في الأطعمة التي تبدو صحية، مثل الزبادي أو صلصة الطماطم. ويمكنك أيضاً تجربة البهارات والأعشاب بديلاً لنكهة مميزة.

5- تجنب المكونات الاصطناعية

تعتبر الألوان الاصطناعية والمحليات والمواد الحافظة والمكونات المصنعة الأخرى من المواد التي يجب استبعادها من قائمة الطعام الصحي.

6- تناول الكثير من الماء

يمكن للماء أن يشعرك بالشبع ويحد من الجوع، كما يمنحك المزيد من الطاقة ويقي من التعب. يمكن استبدال المشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكريات بالماء المنقوع به شريحة من الحمضيات كالليمون أو ورق النعناع.

7- اختيار الطعام العضوي

يرى كثيرون أن المنتجات العضوية هي أفضل الطرق لتناول طعام صحي، حيث تعتمد في زراعتها على مبيدات الآفات الطبيعية بعيداً عن المبيدات المصنعة. لكن آخرون ينصحون بأنه يمكن اختيار الأطعمة غير العضوية التي تحتوي على قشرة لا يتم تناولها مثل الأفوكادو والذرة والبصل، حيث إن المبيدات الحشرية ينتهي بها الأمر على السطح الخارجي للفواكه والخضروات.

8- اختيار اللحوم ومنتجات الألبان بحرص

يمكن أن تأتي اللحوم ومنتجات الألبان والبيض التي تباع في المتاجر من حيوانات تحصل على هرمونات للنمو ومضادات حيوية، لذلك فإنه من الأفضل معرفة مصادر تربية الحيوانات واختيار الطبيعي منها. إلى ذلك تعتبر المكسرات والفاصوليا والبقوليات من المصادر الصحية للحصول على البروتين.