شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين؟.. تعرف على الفوائد.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، لأنهم يضعون أيديهم باستمرار على شفاههم، وإذا أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب ضعف وظائف الرئة لديهم.



تاثير التدخين

وللإقلاع عن التدخين فوائد كبيرة منذ بدء التوقف.. تعرف عليها:

ـ فى غضون 20 دقيقة، يتحسن معدل ضربات القلب وضغط الدم.



توقف عن التدخين

ـ خلال 12 ساعة، ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون فى الدم إلى المعدل الطبيعى.

ـ من 2 إلى 12 أسبوعًا، تتحسن الدورة الدموية ووظائف الرئة.

ـ من 1 إلى 9 أشهر، يقل السعال وضيق التنفس.

ـ بعد عام واحد، يبلغ خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية نحو نصف خطر إصابة المدخن.



التبغ يؤثر على صحتك

ـ بعد 5 سنوات يقل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ـ بعد 10 سنوات ينخفض خطر إصابتك بسرطان الرئة.

ـ بعد 15 عامًا يقل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ـ يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الأمراض المتعلقة بالتدخين غير المباشر عند الأطفال، مثل الربو والتهاب الأذن.

ـ يقلل الإقلاع عن التدخين من فرص الإصابة بصعوبة الحمل والولادة المبكرة والأطفال ذوى الوزن المنخفض.