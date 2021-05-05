اختبارات يجب القيام بها عند التعافي من كوفيد 19

بيروت - نادين محمد -

1 -اختبار الجلوكوز والكوليسترول

بالنسبة لشخص تعافى من COVID-19، يمكن أن يساعد اختبار الجلوكوز والكوليسترول في الكشف عن أي التهاب وتجلط.

يعد إجراء هذا الاختبار أمراً بالغ الأهمية إذا كنت تعانين من حالات مرضية موجودة مسبقاً مثل النوع الأول والسكري من النوع 2 والكوليسترول أو كنت معرضاً لخطر الإصابة بمضاعفات في القلب.

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2. اختبار الوظيفة العصبية

أبلغ مرضى COVID-19 عن أعراض عصبية ونفسية بعد أسابيع وشهور من الشفاء خاصة النساء فوق سن الأربعين فهم أكثر عرضة لهذه المخاطر.

قد تظهر عليهن أعراض مثل ضباب الدماغ والقلق والرعشة والدوخة والتعب. يمكن أن يساعد إجراء اختبارات الوظائف العصبية لدينا، مثل مخطط كهربية الدماغ، والتصوير بالرنين المغناطيسي، واختبارات التشخيص الكهربائي أو الاختبارات الأخرى التي يحددها طبيبك في اكتشاف أي مشكلات عصبية قد تؤثر على الأداء اليومي للفرد.

3. فحص الصدر

بينما يقول الأطباء إن رئتي معظم الناس تتعافيان جيداً بعد الإصابة، فإن المستويات العالية من العدوى الفيروسية يمكن أن تجعل الكثيرين يعتمدون على الأوكسجين الخارجي ودعم الجهاز التنفسي، ويمكن أن يساعد إجراء فحوصات الصدر في الكشف عن أي مضاعفات.

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فيتامين د عنصر غذائي ضروري لصحة العظام والأسنان ووظيفة المناعة. إن إجراء اختبار فيتامين (د) من شأنه أن يساعد في التعامل مع أي نقص إذا لزم الأمر لأن الدراسات أظهرت أن مكملات فيتامين (د) يمكن أن تكون حاسمة أثناء التعافي، وقد تساعد في تسريع الشفاء.

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5. اختبار الدم الكامل (CBC)

تعداد الدم الكامل (CBC) عبارة عن مجموعة من الاختبارات التي تقيم الخلايا التي تدور في الدم، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. يمكن أن يساعدك إجراء اختبار CBC على فهم كيفية استجابة جسمك لعدوى COVID والمساعدة في فهم ما إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة صحية إضافية بعد التعافي .

6. اختبار الأجسام المضادة

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تبحث اختبارات الأجسام المضادة أو الأمصال عن الأجسام المضادة في دمك لتحديد ما إذا كان لديك عدوى سابقة بالفيروس المسبب لـ COVID-19 . بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار مستوى الأجسام المضادة يمكن أن يساعد في إعطاء صورة أفضل لجهاز المناعة.

7. تصوير القلب وفحوصات القلب

بعض أكثر مشكلات التعافي شيوعاً بعد COVID ضعف وتلف عضلات القلب الأساسية وعدم انتظام ضربات القلب، مما يؤدي إلى مضاعفات مثل التهاب عضلة القلب، وهو أحد أكثر أعراض التعافي بعد COVID شيوعاً.

يجب على الأشخاص الذين يشكون من ألم في الصدر كعرض من أعراض COVID اتخاذ احتياطات خاصة وتحديد مواعيد الاختبارات.

بالنسبة لمعظم حالات COVID-19 (الخفيفة) ، يستغرق التعافي نحو أسبوعين وشهر للأشخاص المصابين بعدوى شديدة.

و مع استمرار انتشار العدوى دون توقف في البلاد ، ينصح الخبراء المرضى المتعافين في هذا الوقت بالتطعيم عندما يستطيعون ، والأهم من ذلك ، الاعتناء بصحتهم.

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