رجيم اليومين الاخيرين من رمضان لخسارة كيلوغرام واحد 

بيروت - نادين محمد - من المهم تعلم طريقة تطبيق رجيم اليومين الاخيرين من رمضان من اجل تخسيس بعض الوزن والشعور بالارتياح في ايام العيد. ولهذا لا بد من اتباع برنامج سهل جداً من اجل التمكن من فقدان 500 غ الى كيلوغرام واحد على الاقل. اذاً يجب منذ الآن التعرف على ابرز ما يمكن فعله من اجل التمتع بالرشاقة بعد شهر الصوم من خلال اتباع برنامج رجيم اليومين الاخيرين.

برنامج الرجيم

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من المفيد اذاً الاطلاع على كيفية اتباع برنامج رجيم اليومين الاخيرن من رمضان من اجل التخلص من بعض الوزن قبل العيد. وفي هذه الحالة يجب القيام بهذه الخطوات.

اليوم الاول

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السحور. تناول قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء 0% دسم، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من القمح الكامل، كوب شاي من دون سكر، حبة اجاص. ومن الممكن اضافة قبضة من اللوز او الجوز من دون ملح او زيوت.

الافطار. قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي من دون دهون مع الاعشاب، طبق من الخضار المشوية من دون زيوت، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، طبق من السلطة المشكلة مع الفجل، حبة برتقال او نكتارين. وكتحلية يمكن تناول اعواد الجزر مع القليل من عصير الليمون والكمون.

اليوم الثاني

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السحور. كوب شاي من دون سكر، كوب من الفواكه المجففة، ملعقة وسط من العسل، نصف كوب من الحليب قليل الدسم، قطعة من فيليه السمك المشوي مع الخضار، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، طبق من سلطة الشمندر، حبة تفاح متوسطة الحجم. كما يمكن بعد مرور 30 دقيقة تناول قبضة من اللوز النيئ من دون ملح.

نصائح اساسية

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من اجل تحقيق الهدف المراد من تطبيق برنامج رجيم اليومين الاخيرين من رمضان من المهم الانتباه الى اتباع بعض النصائح الاساسية.

- تناول ما لا يقل عن 6 اكواب كبيرة من الماء وكوبين من الشاي الاخضر من دون سكر يومياً من اجل تأمين الرطوبة التي يحتاج اليها الجسم والحد من الشعور بالعطش خلال يوم الصيام الطويل.

- من اجل زيادة فاعلية هذا الرجيم يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضية غير المكثفة في الفترة الفاصلة بين الافطار والسحور. وافضل ما يمكن فعله هو المشي لمدة 30 دقيقة يومياً. ومن المفيد ايضاً ركوب الدراجة الهوائية في حال كان هذا متاحاً.

- من المهم تناول كوب من الشوربة المحضرة من دون دسم بعد حلول موعد الافطار وقبل 30 دقيقة من تناول الطبق الاساسي. فهذا يساعد على الشعور بالشبع خلال وقت قصير. كما انه يحد من عدد السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها خلال تناول هذه الوجبة.

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- يجب اثناء اتباع هذه الحمية عدم نسيان تناول الخضار والبروتينات.

- من الضروري تناول الفواكه واستبدال الحلويات الدسمة بالمكسرات النيئة التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. وهكذا يمكن خسارة ما لا يقل عن كيلوغرام واحد من الوزن باتباع رجيم اليومين الاخيرين من رمضان. ومن اجل الحفاظ على النتيجة من المهم عدم المبالغة في تناول الحلويات او المأكولات التي تحتوي على الدهون الضارة والدسم والسكريات.



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