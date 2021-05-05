الهند..فيروس كورونا يقتل 120 شخصا كل ساعة

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الأربعاء، أن العدد اليومي للوفيات ارتفع ليسجل رقما قياسيا بلغ 3780 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذلك بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 20 مليونا لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم من الإصابات بعد الولايات المتحدة.

ونقل موقع "الحرة" عن شبكة "سي بي إس" الإخبارية قولها إن عدد الإصابات الهائل بـ"كوفيد-19"، أدى إلى شل نظام الرعاية الصحية في البلاد، بما في ذلك المدن الضخمة الغنية.

وأضافت الشبكة أنه من إجمالي 222 ألف حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، تم تسجيل أكثر من 57 ألف حالة خلال الشهر الماضي، وهذا الرقم يمثل 80 حالة في الساعة الواحدة، فيما ارتفع متوسط الوفيات المرتبطة بكورونا إلى حوالي 120 حالة وفاة كل ساعة خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت هناك تقارير، الثلاثاء، تفيد بأن العشرات من موظفي السفارة الأميركية في دلهي كانوا من بين أحدث الإصابات المؤكدة هناك، لكن متحدثا باسم السفارة لم يؤكد أو ينفي ذلك.

وامتلأت المستشفيات عن آخرها وتضاءل مخزون الأكسجين وتجاوز الوضع الطاقة الاستيعابية للمشارح ومحارق الجثث، وفي كثير من الأحيان والأماكن، بدأت مجموعات من المتطوعين تقديم المساعدة والإنقاذ.

وفرضت 11 ولاية على الأقل شكلاً من أشكال القيود لمحاولة كبح انتشار العدوى، لكن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مترددة في فرض عزل عام على مستوى البلاد خشية التداعيات الاقتصادية.

ومع اقتراب المنشآت الطبية من نقطة الانهيار، قالت الحكومة في بيان إنها أجلت اختبارا للأطباء والممرضين للسماح لبعضهم بالانضمام لفرق مكافحة المرض.