حمية الثلج لإنقاص الوزن.. الكيفية والفوائد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البحث عن الطريقة الفعالة للتخلص من الوزن الزائد، مشكلة تؤرق الكثير منا، لذا ينصح باستغلال موسم الصيف لاتباع رجيم الثلج لإنقاص الوزن.

ولتقليل الوزن والحفاظ عليه هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي يجب اتباعها، من أبرزها حمية الثلج، ليس فقط لأنها طريقة منعشة خاصة في أيام الصيف الحارة، ولكن أيضاً من أجل الفوائد التي تقدمها للجسم، وفقاً لموقع " notizie" الإيطالي.

تساعد حمية الثلج على إنقاص الوزن بفضل السعرات الحرارية التي يمكنك تناولها وأيضاً لقدرتها على تقليل الشهية، كل ما عليكم سوى هو استخدامها يومياً إلى جانب نظام غذائي معتدل للحصول على نتائج فعالة ومرضية.

ولدت حمية الثلج على يد براين وينر، الخبير في هذا المجال اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في جامعة نيو جيرسي، والذي درس كيف يعمل الثلج بطريقة إيجابية على الجسم، وأن شرب لتر من الماء المجمد يمكن أن يحرق ما يصل إلى 160 سعر حراري.





يعتمد نظام حمية الثلج على استهلاك الأطعمة الباردة والمجمدة، من خلال دمج مكعبات الثلج في النظام الغذائي اليومي، مثل مكعبات الثلج مع الخضروات، بتجميد الأنواع الغنية منها بالألياف مثل السبانخ والكرنب بعد هرسها أو خفقها في الخلاط الكهربائي، وإضافتها للوجبات الصحية.

وعلى سبيل المثال أيضاً، ينصح بتجميد عصير الليمون أو البرتقال، ثم إضافة هذه المكعبات إلى الماء لتكون بديلاً فعالاً ومنعشاً للمشروبات الغازية والعصائر غير الصحية.





كما ينصح بمضغ الثلج المجروش في حالة الشعور بالجوع، إذ يساعد على السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وإنقاص الوزن وزيادة عملية التمثيل الغذائي بفضل حرق المزيد من السعرات الحرارية.

وتقوم عملية زيادة حرق السعرات الحرارية في هذا النظام على أساس رفع درجة الحرارة الأساسية من أجل إذابة الأطعمة المجمدة التي تم تناولها، ومن ثم المساعدة على إنقاص الوزن بسرعة أكبر، وخسارة ما يصل إلى 3 كجم في الأسبوع، جنباً إلى جنب مع الاهتمام باختيار الأطعمة الخفيفة وربما الخالية من السكر.



