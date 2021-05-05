شكرا لقرائتكم خبر عن يعرضك لـ7 آلاف مادة سامة ويسبب الوفاة.. تعرف على أضرار التدخين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية من ألاعيب شركات التبغ لكسب جيل جديد من المدخنين من الشباب والنساء والأطفال، وهو ما أدى لزيادة عدد المدخنين على مستوى العالم وفى مصر، حيث استهلك المصريون 50 مليار سيجارة فى 9 أشهر، وحققت إحدى الشركات المصرية أرباحا بلغت 48.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر فى مصر، وذلك نتيجة الإعلانات، وأيضا الاعتماد على الدراما للترويج لمنتجاتها ومنتجات التبغ الأخرى مثل الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية.

ومن ضمن أهم الحيل التى تروج لها شركات التبغ هو تصنيع السجائر المنكهة التى يفضلها الشباب وأيضا المعسل المستخدم فى الشيشة. تعرف على مخاطر السجائر على صحتك..

التدخين تعرف على مخاطر السجائر على صحتك.. - يؤدى استنشاق دخان التبغ إلى تعريض المدخنين لأكثر من 7000 مادة سامة، وما لا يقل عن 70 مادة مسرطنة.

- عادة ما يفقد المدخن المنتظم أكثر من عقد من عمره.

- وفاة ما يقرب من مليوني شخص كل عام بسبب أمراض القلب التي يسببها التبغ.

- التبغ مسئول عن نحو 20% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية

- التدخين يعرضك للإصابة بالسكتة الدماغية وسرطان الرئة والالتهاب الرئوى.

- علاقة التدخين بمرض ارتفاع ضغط الدم علاقة وطيدة ومثبتة.

- التدخين بكل أشكاله يجعلك أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا.