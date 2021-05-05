كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مايو 2021 01:34 مساءً - يتلهف الكثير من الأطفال إلى تناول السكر بشكل مبالغ فيه مما يدفع الآباء للتساؤل عن الكمية المسموح بها للأطفال يومياً، لعدم تعرضهم لمشاكل صحية، فقد يؤدي تناول الكثير من السكر إلى زيادة الوزن كما يمكن أن يسبب تسوس الأسنان، ومشاكل السمنة والقلب، حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من إفراط الأطفال في تناول السكر، وأوضح الكمية المسموحة للأطفال في اليوم وهي عبارة عن:

ما هي كمية السكر المسموح بها للأطفال يومياً؟

السكريات المضافة

أوصى خبير التغذية أنه لا يجب ألا تشكل السكريات الحرة، أي السكريات المضافة إلى الأطعمة أو المشروبات، والسكريات الموجودة بشكل طبيعي في العسل، والعصائر، وعصائر الفاكهة والخضروات غير المحلاة، والعصائر المهروسة، أكثر من 5٪ من الطاقة (السعرات الحرارية) التي تحصل عليها، من الطعام والشراب كل يوم.

هذا يعني أنه يجب ألا يتناول البالغون أكثر من 30 جراماً من السكريات المجانية يومياً (ما يعادل تقريباً 7 مكعبات سكر).

يجب ألا يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات أكثر من 24 جراماً من السكريات الحرة يومياً (6 مكعبات سكر).

يجب ألا يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات أكثر من 19 جراماً من السكريات الحرة يومياً (5 مكعبات سكر).

لا يوجد حد توجيهي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات، ولكن يوصى بتجنب المشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة المضاف إليها السكر.

توجد السكريات المجانية في الأطعمة مثل الحلويات والكعك والبسكويت والشوكولاته وبعض المشروبات الغازية ومشروبات العصير. هذه هي الأطعمة السكرية التي يجب أن نقلل منها.

على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي علبة الكولا على ما يصل إلى 9 مكعبات من السكر، أكثر من الحد اليومي الموصى به للبالغين، لذلك يجب امتناع الأطفال عن تناولها.

المصادر الرئيسية للسكريات الحرة

السكريات

توجد السكريات أيضاً بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الفاكهة والخضروات والحليب، لكننا لسنا بحاجة إلى تقليل هذه الأنواع من السكريات.

اعلمي أن هذه العناصر متضمنة مع السكريات الحرة في رقم «السكريات الإجمالية» في ملصقات الأطعمة.

نصائح لتقليل السكريات

نظام غذائي صحي

للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن، قللي من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكريات الحرة.

يمكن أن تساعدك هذه النصائح على التقليل:

تقليل السكر في المشروبات

بدلاً من المشروبات الغازية السكرية، اختاري الماء، أو الحليب قليل الدسم، أو المشروبات الخالية من السكر، والنظام الغذائي، في حين أن كمية السكر في الحليب كامل الدسم وقليلة الدسم هي نفسها، فإن اختيار الحليب قليل الدسم يقلل من تناول الدهون المشبعة.

حتى عصائر الفاكهة والعصائر غير المحلاة تكون سكرية، لذا قللي في الكمية التي تتناولينها بما لا يزيد على 150 مل في اليوم.

إذا كنتِ تتناولين السكر في المشروبات الساخنة أو تضيفين السكر إلى حبوب الإفطار، فقللي الكمية تدريجياً؛ حتى تتمكني من التخلص منها تماماً، بدلاً من ذلك، قومي بالتبديل إلى التحلية.