كيفية صلاة ليلة القدر مع الأطفال

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مايو 2021 01:34 مساءً - هناك ليلة في رمضان تعدل ألف شهرن وهي ليلة الشرف والمكانة العالية وحيث ينزل الله للسماء الدنيا ليسمع دعاء المسلمين، ولذلك يفضل أن يتحرى المسلمون هذه الليلة وهي " ليلة القدر" فيكثرون من الصلاة والدعاء فيها، ولذلك هناك عدة دروس يجب أن توصليها عزيزتي الأم لطفلك عن أعظم ليلة في ليالي رمضان، والتي يقدمها الشيخ الدكتور أحمد الغربلي، وحيث يساعدك على التعرف بطرق احياء ليلة القدر كالآتي.
ما هي ليلة القدر؟
هي ليلة الشرف العظيم التي أنزل فيها القرآن الكريم من اللوح المحفوظ على الرسول صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة، ويحرص المسلمون في كل العالم على الصلاة والقيام والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل في هذه الليلة المباركة.
موعد ليلة القدر
في الاستدلال العددي لموعد ليلة القدر فهي غالباً في ليلة السابع والعشرين، وهي ليلة فردية من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وسورة القدر مؤلفة من ثلاثين كلمة بعدد أيام الشهر على اعتبار أنه ثلاثين يوماً، وكلمة(هي) في السورة هي الكلمة السابعة والعشرين، فدلَّ هذا أنَّها في السابع والعشرين، وربما يكون ذلك الاستدلال العددي من إعجاز القرآن الكريم.
كيف تقضين ليلة القدر مع طفلك؟
- خصصي مكاناً للصلاة وقيام الليل وصلاة التراويح جماعة في البيت ويفضل أن يكون مكاناً ثابتاً وتطلقي عليه " ركن المسجد".
- اهتمي بتزيين المكان لتدخلي على أطفالك البهجة والأجواء الروحانية.
- أن تحفظي أطفالك بعض قصار السور القرآنية لكي يتلونها أثناء صلاة القيام والتراويح.
- ساعدي أطفالك على نوم القيلولة لكي يستطيعوا قيام ليلة القدر.
- وفي الليالي المفردة خصصي الوقت للصلاة بعد صلاة العشاء والتراويح، وقدمي للأطفال بعض العصائر المنعشة والفاكهة وخاصة التفاح.
- يمكن أن ينام الأطفال عدة ساعات ثم يستيقظون قبل الفجر بساعتين.
- في الساعة التي تسبق موعد السحور يمكن صلاة قيام الليل وتلاوة القرآن الكريم جماعة.
- علمي طفلك آداب الدعاء والبدء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.