كيفية صلاة ليلة القدر مع الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مايو 2021 01:34 مساءً - هناك ليلة في رمضان تعدل ألف شهرن وهي ليلة الشرف والمكانة العالية وحيث ينزل الله للسماء الدنيا ليسمع دعاء المسلمين، ولذلك يفضل أن يتحرى المسلمون هذه الليلة وهي " ليلة القدر" فيكثرون من الصلاة والدعاء فيها، ولذلك هناك عدة دروس يجب أن توصليها عزيزتي الأم لطفلك عن أعظم ليلة في ليالي رمضان، والتي يقدمها الشيخ الدكتور أحمد الغربلي، وحيث يساعدك على التعرف بطرق احياء ليلة القدر كالآتي.

ما هي ليلة القدر؟

ليلة خير من ألف شهر

هي ليلة الشرف العظيم التي أنزل فيها القرآن الكريم من اللوح المحفوظ على الرسول صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة، ويحرص المسلمون في كل العالم على الصلاة والقيام والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل في هذه الليلة المباركة.

موعد ليلة القدر

تأتي في الليالي الفردية من العشر الأواخر

في الاستدلال العددي لموعد ليلة القدر فهي غالباً في ليلة السابع والعشرين، وهي ليلة فردية من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وسورة القدر مؤلفة من ثلاثين كلمة بعدد أيام الشهر على اعتبار أنه ثلاثين يوماً، وكلمة(هي) في السورة هي الكلمة السابعة والعشرين، فدلَّ هذا أنَّها في السابع والعشرين، وربما يكون ذلك الاستدلال العددي من إعجاز القرآن الكريم.

كيف تقضين ليلة القدر مع طفلك؟

تلاوة القرآن الكريم في البيت