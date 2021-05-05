كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مايو 2021 01:34 مساءً - قال الله تعالى عن «ليلة القدر» الإسلامية في القرآن الكريم: «ليلة القدر خير من ألف شهر أي أن عبادة الله في تلك الليلة خير من عبادة بألف شهر»، فكيف نربي أطفالنا على حب ليلة القدر، وكيف نجعلهم يحسنون الدعاء والعبادة ويتلهفون لانتظار ليلة القدر كل عام، الشيخ محمد سعد المعبي من أئمة المملكة العربية السعودية يكشف عن أفضل دعاء ليلة القدر للأطفال.

دعاء ليلة القدر للأطفال

دعاء

«اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا».

«اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني وعن أهلي».

«اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عن والدي ووالدتي».

‏«اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا».

‏«اللهم إنك كريم عفو تحب العفو في كل زمان ومكان ولأن شهر رمضان هو شهر ‏الصوم وأنت قلت وقولك الحق (الصوم لي وأنا أجزي به) فكان أعظم الجزاء للصائمين منك أن تكرمت عليهم و أعطيتهم ليلة القدر

‏فأكرمنا اللهم يا الله بكرم عفوك الكريم في كل ليلة قدر».

«اللهم أكرمنا بليلة القدر نورها وأجرها وبركتها».

«اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا».

«اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار».

«اللهم يا منزل الكتاب، وفاتح الأبواب، والجامع للأحباب نسألك اللهم أن ترزقنا رزقاً كالأمطار، وأن تهون علينا كل صعب، وأن تجعل لنا مع كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، اللهم يا عزيز يا جبار».

«اللهم مثلما أضأت الكون بنور الشمس في هذا اليوم، أضئ قلوبنا بنور حبك ضياء لا ينطفئ، وارزقنا اللهم رزقاً دائماً لا ينقطع، وصحة نستخدمها في طاعتك، ونسألك اللهم مرافقة الحبيب المصطفى ﷺ في الجنة».

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم،، أن ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا ، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك».

، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك». «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

أفضل دعاء في ليلة القدر

ليلة القدر

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: «يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها، قال: (قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني)».

رواه الترمذي