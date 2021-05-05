كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مايو 2021 01:34 مساءً - تعد مناسبة عيد الفطر السعيد مناسبة خاصة للأطفال، وقد قال الأجداد قديماً ما معناه " العيد للصغير"، فالعيد هو فرحة الصغير وحوله كل أسباب الفرح من الحلوى والعيدية والملابس الجديدة، وكذلك المراجيح والملاهي، والزيارات للأهل والاقارب، ولذلك تساعدك عزيزتي الأم المرشدة التربوية مها عبوشي في التعرف على كل ما يهمك عن عيد الفطر للأطفال من خلال الموضوع الآتي.

معنى عيد الفطر

العيد للصغار

يجب أن توضح الأم لطفلها معنى عيد الفطر وبأنه اليوم الذي يفطر فيه الصائمون بعد شهر من الصوم.

وبأنه له أحكامه وسننه وما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أيامه.

وأن علينا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرح والعبادة.

صلاة عيد الفطر

يجب أن يشارك الطفل في صلاة العيد

عليك أن تعدي طفلك للذهاب إلى المسجد مع الأب في صباح يوم العيد.

حدثي طفلك عن كيفية صلاة العيد من حيث عدد ركعاتها.

ويجب أن يعرف طفلك عن صلاة العيد هل هي سنة أم فرض؟

وكذلك آداب الذهاب إلى المسجد في يوم العيد مثل أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر.

كما يجب أن تشرحي له أن صلاة العيد يفضل أن تصلى في العراء.

ويجب على الطفل أن يسلم على كل من يلتقي بهم في صباح يوم العيد من الأقارب والأصحاب والجيران.

علم طفلك عبارات التهنئة بالعيد والعبارات المتعارف عليها والتي لا تخرج عن الدين.

ماذا نأكل صباح يوم العيد؟

كثرة تناول الفسيخ تضر صحة طفلك

تفضل بعض الشعوب العربية أن تفطر صباح يوم العيد على الفسيخ وهو السمك المملح.

في حال تقديمه لأسرتك يجب أن تتأكدي من جودته وصلاحيته.

ويجب ألا يكثر الأطفال من تناوله لأنه يسبب مشاكل صحية كثيرة لهم في حال زيادة تناوله.

وكذلك قدمي لهم الأعشاب المغلية أو المضافة للشاي بعد تناول طعام الفطور بساعة مثل النعناع والمرمية؛ لكي لا يصاب الطفل بالمغص والاسهال.

وبالنسبة لكعك العيد فيجب عدم تقديمه للطفل تحت سن ثلاث سنوات.

ويجب أن يأكل منه الطفل كمية قليلة جداً، وتخزينه بعيداً عن تناول الأطفال.

الحرص على تنظيف أسنان الأطفال بعد تناول الحلوى والسكاكر في العيد.

العيدية

يفرح الأطفال بالعيدية