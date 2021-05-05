شكرا لقرائتكم خبر عن الشكل الجديد للقاح كورونا المعزز قد يكون "لصقة" أو "حبة دواء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة "cbsnews" الأمريكية أن العلماء يعملون على شكل جديد للقاح كورونا المعزز ليكون بشكل "لصقة" أو "حبة دواء" بدلاً من الحقن أو قد يتم دمجه مع لقاح الإنفلونزا الموسمية.

ويتصور العلماء أيضًا شكل لقاحات الجيل الثانى التى قد تحمى من فيروسات تتجاوز فيروس كورونا، ويمكن أن تتجنب الأوبئة فى المستقبل، كما يقيم العلماء أيضاً ما إذا كان أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يحتاجون إلى حقن معززة فى وقت لاحق من هذا العام.

وقد تكون الجرعات الإضافية متطابقة تقريبًا مع الجرعات الأولى، والتى تُعطى كضمان ضد احتمال تضاؤل ​​المناعة أو تعديلها للدفاع ضد السلالات الطافرة التى تثير القلق.

إليك ما نعرفه عن مشهد الجيل التالى من لقاحات فيروس كوروناجرعات معززة للقاح كورونا

لدى الشركات المصنعة للقاحات الثلاثة الكبرى التى حصلت على جرعات مصرح بها في الولايات المتحدة، وهي Pfizer و Moderna و Johnson & Johnson، خطط أو تختبر بالفعل جرعة إضافية ومن المتوقع أن تكون الحقن المعززة مشابهة جدًا للقاحات الحالية لكن يمكن أن تأتي بجرعة أصغر.

وقال الدكتور ديفيد كيسلر، كبير المسئولين العلميين لاستجابة الإدارة الأمريكية لكورونا، "مع العديد من اللقاحات، نتفهم أنه فى وقت معين نحتاج إلى التعزيز، سواء كان ذلك 9 أشهر أو 12 شهرًا، ونحن نستعد لذلك، ويمكن أيضًا مزج المعززات مع لقاح الأنفلونزا الموسمية السنوية".

وقالت شركة مودرنا إنها تخطط لإجراء تجارب مبكرة على هذه الأنواع من اللقطات المركبة هذا العام، حيث تُستخدم تركيبات أخرى من اللقاحات بالفعل بشكل متكرر لتحصين الأطفال الصغار ضد أمراض متعددة فى زيارة طبيب واحد.

ومع ذلك قال مسئولو الإدارة الأمريكية إنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية استخدام الجرعات المعززة أو ما إذا كانت هناك حاجة إليها.

ماذا عن المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا؟

بينما تعمل الجرعات المعززة على تجديد مناعة الجسم ضد الفيروس عن طريق محاكاة أجزاء من السلالة الأصلية التي تم تحديدها لأول مرة في الصين، يحاول صانعو اللقاح أيضًا تعديل جرعاتهم لمعالجة المتغيرات الأحدث من فيروس كورونا والتي ينتشر بعضها بسرعة أكبر و قد يسبب مرضًا أكثر خطورة.

ويتم تغيير لقاحات الأنفلونزا الموسمية بانتظام لمعالجة الطفرات التي تم رصدها في الفيروس حول العالم، وقال الدكتور جون ماسكولا ، رئيس مركز أبحاث اللقاحات في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إن فهم طفرات كورونا هو "محور تركيز رئيسى" للعلماء.