فيديو صادم يكشف أحوال الأتراك.. مأساة أم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر الأوضاع المعيشية التي وصل إليها المواطنون.

الفيديو يظهر سيدة وهي تفتش في القمامة على طعام لصغارها.



وأثناء عملية البحث عثرت المواطنة التركية على دجاجة كاملة في القمامة، ليدور حديث بينها وبين مسجل المقطع الذي تصادف وجوده بالمكان، لتسأله عما إذا كان تاريخ صلاحية الدجاجة لا يزال ساريًا أم لا.





الشاب طلب من السيدة ترك الدجاجة ليأتي لها بغيرها، فردت عليه قائلة "لكن هذه سليمة للغاية وليس بها شيء"؛ ليرد الشاب قائلا "لكن صلاحيتها انتهت".

وتابع الشاب سائلًا السيدة "هل تجمعين طعامك من هنا عادة؟"، فردت قائلا "نعم، فأنا أم"، ليضيف الشاب سؤالًا آخر "كم لديك من الأبناء"، فقالت "7 أبناء 4 ذكور و3 فتيات".

كما سأل الشاب السيدة عن زوجها فقالت له "إنه أجرى عملية قلب مفتوح ولا يستطيع العمل، وأنها تعتني به".

وعقب هذا قام الشاب بمنح السيدة الخبز واللحم الذي كان قد قام بشرائهما لأجل وجبة الإفطار ومن ثم قدم لها مساعدة مادية.

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.