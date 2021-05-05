- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لتعويض نقص فيتامين ب 12.. الأسماك والدجاج الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
- فيما يلى .. أطعمة التى يمكنك الحصول من خلالها على فيتامين ب 12:
1- الأسماك
يعتبر سمك السلمون أحد الأطعمة التي تحتوى على أعلى تركيز من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 12، وكذلك السردين نوع آخر من الأسماك مليء بفيتامين ب 12، حيث يمكنك إضافته إلى أطباق مثل السلطات والمكرونة، ويمكنك تعويض نقص فيتامين ب 12 عن طريق تضمين السردين الطازج أو المعلب في نظامك الغذائي.
نوع آخر من الأسماك يوفر لك جرعة جيدة من فيتامين ب 12 وهو التونة، بصرف النظر عن كونها مصدرًا غنيًا بفيتامين ب 12، فإن التونة توفر لك أيضًا جرعة جيدة من أحماض أوميجا 3 والبروتين.
2- البيض
يعتبر البيض مصدرًا لذيذًا لفيتامين ب 12 ويمكن تناوله يوميًا بأشكال مختلفة، يمكنك الحصول على بيض مسلوق أو عجة أو بيض مقلي، حيث يمكن أن توفر لك بيضتان حوالي 46٪ من الاحتياجات اليومية الموصى بها من فيتامين ب 12.
3- الجمبري
إذا كنت من محبي المأكولات البحرية فلا داعي للقلق بشأن نقص فيتامين ب 12 لديك، حيث إن الجمبرى غنى بفيتامين ب 12 وكذلك الكولين المغذي، مما يساعد على تعزيز صحة القلب والدماغ.
4- منتجات الألبان
لدى النباتيين خيارات محدودة للحصول على فيتامين ب 12 نظرًا لعدم توفر العديد من المصادر، يمكنهم الاعتماد على منتجات الألبان مثل الحليب والجبن لتلبية احتياجاتهم من فيتامين ب 12، كما أن حليب الصويا واللوز هما أيضا من المصادر الجيدة لهذا الفيتامين، كما أن أنواع الجبن مثل الموزاريلا والجبن القريش والجبن السويسري هي مصادر رئيسية لفيتامين ب 12.
5- الدجاج
يعتبر الدجاج مصدرًا جيدًا آخر لفيتامين ب 12 والبروتين، حيث أن الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ب 12 للبالغين هي 2.4 ميكروجرام، فإذا كان نظامك الغذائي اليومي يتضمن الدجاج بشكل ما فتأكد من أن جسمك لن يعاني من نقص التغذية.