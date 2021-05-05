شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لتعويض نقص فيتامين ب 12.. الأسماك والدجاج الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 هو مطلب أساسي للجسم لأنه يساعد في الحفاظ على صحة وظائف المخ ويعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء، كما أنه يمنع الجسم من الإصابة بفقر الدم ويحافظ على رشاقته، ويمكن أن تشمل أعراض نقص فيتامين ب 12 التعب وضعف العضلات ومشاكل الجهاز الهضمى وفقر الدم، وهناك بعض الأطعمة التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للحصول على فيتامين ب 12 بكميات كافية، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- فيما يلى .. أطعمة التى يمكنك الحصول من خلالها على فيتامين ب 12:

1- الأسماك

يعتبر سمك السلمون أحد الأطعمة التي تحتوى على أعلى تركيز من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 12، وكذلك السردين نوع آخر من الأسماك مليء بفيتامين ب 12، حيث يمكنك إضافته إلى أطباق مثل السلطات والمكرونة، ويمكنك تعويض نقص فيتامين ب 12 عن طريق تضمين السردين الطازج أو المعلب في نظامك الغذائي.

نوع آخر من الأسماك يوفر لك جرعة جيدة من فيتامين ب 12 وهو التونة، بصرف النظر عن كونها مصدرًا غنيًا بفيتامين ب 12، فإن التونة توفر لك أيضًا جرعة جيدة من أحماض أوميجا 3 والبروتين.

2- البيض

يعتبر البيض مصدرًا لذيذًا لفيتامين ب 12 ويمكن تناوله يوميًا بأشكال مختلفة، يمكنك الحصول على بيض مسلوق أو عجة أو بيض مقلي، حيث يمكن أن توفر لك بيضتان حوالي 46٪ من الاحتياجات اليومية الموصى بها من فيتامين ب 12.

3- الجمبري

إذا كنت من محبي المأكولات البحرية فلا داعي للقلق بشأن نقص فيتامين ب 12 لديك، حيث إن الجمبرى غنى بفيتامين ب 12 وكذلك الكولين المغذي، مما يساعد على تعزيز صحة القلب والدماغ.

4- منتجات الألبان

لدى النباتيين خيارات محدودة للحصول على فيتامين ب 12 نظرًا لعدم توفر العديد من المصادر، يمكنهم الاعتماد على منتجات الألبان مثل الحليب والجبن لتلبية احتياجاتهم من فيتامين ب 12، كما أن حليب الصويا واللوز هما أيضا من المصادر الجيدة لهذا الفيتامين، كما أن أنواع الجبن مثل الموزاريلا والجبن القريش والجبن السويسري هي مصادر رئيسية لفيتامين ب 12.

5- الدجاج

يعتبر الدجاج مصدرًا جيدًا آخر لفيتامين ب 12 والبروتين، حيث أن الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ب 12 للبالغين هي 2.4 ميكروجرام، فإذا كان نظامك الغذائي اليومي يتضمن الدجاج بشكل ما فتأكد من أن جسمك لن يعاني من نقص التغذية.