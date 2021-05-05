حول مستجدات كورونا.. تعرف على تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

أكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.. أن الحملة الوطنية للتطعيم في الإمارات تواصل تحقيق أهدافها ما يعكس قوة المنظومة الطبية والصحية في الدولة.



وقال خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات جائحة "كوفيد - 19"..إنه تم على صعيد الحملة الوطنية للتطعيم تحقيق نسبة 69.89 في المائة من إجمالي الفئة المؤهلة وهم من تجاوزوا 16 عاما كما تم تحقيق نسبة 77.84 في المائة لمن هم فوق 60 عاما.

وأضاف الدكتور الظاهري.. إن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم تجاوز الـ10 ملايين و700 ألف جرعة وبلغ معدل توزيع اللقاح 108.99 جرعة لكل 100 شخص في حين تقترب عدد الفحوصات من نحو 45 مليون فحص وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها إحدى أهم النماذج العالمية الناجحة في مواجهة هذه الأزمة.

وأكد الدكتور سيف الظاهري أن دولة الإمارات تواصل السير بخطى ثابتة وواثقة نحو احتواء جائحة "كوفيد - 19" والمضي قدما في مرحلة التخطيط للتعافي بتكاتف جميع مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأوضح أن النموذج الإماراتي في التصدي للجائحة بات مثالا يحتذى به بفضل الرؤية الاستباقية للدولة ونجاحات أبطال خط دفاعنا الأول وجهود مؤسساتنا الصحية وهو ما يجعل الإمارات محط أنظار العالم وإشادته في التصدي لفيروس "كوفيد - 19".

وأكد أهمية أخذ اللقاح الذي سيكون مردوده إيجابياً على المجتمع الإماراتي بكسر سلسلة العدوى والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في مواجهة "كوفيد - 19" مع ضرورة الحرص على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح والتقيد بالقوانين والإرشادات التي وضعتها الجهات المعنية فالالتزام مسؤولية فردية وواجب وطني على كل فرد من أفراد المجتمع.

ودعا الدكتور الظاهري إلى الالتزام بما أصدرته الجهات المعنية من إجراءات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بشكل دائم وذلك حتى بعد الانتهاء من أخذ جرعات اللقاح.. وقال " إننا نلتزم لننتصر حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في القريب العاجل".

وأضاف " إننا مع التحورات المستمرة في الفيروس التي يواجهها العالم بأسره ننصح الجميع بالمبادرة لأخذ اللقاح".

وأعلن مراجعة وتحديث البروتوكول الوطني للسفر ليضم تسهيلات للمطعمين بما يخص العزل والحجز الصحي حسب الوجهات المعنية وذلك بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع.

وقال الدكتور سيف الظاهري إنه مع قرب حلول عيد الفطر نهيب بالجميع ضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات والتعليمات وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن في نفس المنزل مع الحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف أنه يفضل تقديم التهاني والتبريكات للأقارب والأصدقاء عبر قنوات التواصل الإلكترونية وعدم تبادل الهدايا والأطعمة بين الجيران مؤكدا أهمية الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك.