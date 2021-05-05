لكبار السن.. تجنبوا جفاف الصيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت مجلة "سنيورين راتجيبر" من أن نقص السوائل يهدد صحة كبار السن في فصل الصيف.

ويؤدي نقص السوائل إلى إصابة الجسم بالجفاف وتراجع القدرة على بذل المجهود وفقدان الوعي.

وأضافت المجلة المعنية بصحة كبار السن أنه بعد مرور بضعة أيام من المعاناة من نقص السوائل، يمكن أن يصاب المُسن بفشل كلوي أو بفشل الدورة الدموية.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، توصي المجلة كبار السن بشرب ما لا يقل عن لترين من السوائل يوميا خلال فصل الصيف، وإلى جانب المياه المعدنية والعصائر وشاي الأعشاب وشاي الفواكه يمكن إمداد الجسم بالسوائل من خلال تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء مثل البطيخ، والطماطم، والخيار.