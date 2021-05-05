تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 5 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 5 مايو 2021، في البنوك المصرية، وشركات الصرافة.

واستقر سعر الجنيه المصري، في أسواق العملات الدولية، منذ نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق أهدافه، والتي كان منها تحرير سعر الجنيه المصري.

سعر اليورو في مصر



وتراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلي نحو 18.75 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو، إلى 18.75 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.84 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في بنك الإسكندرية، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.72 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.

جاذبية أدوات الدين

حافظت مصر على جاذبيتها كمركز للاستثمارات الدولارية الراغبة في فائدة جيدة خلال حقبة جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات.

ومرد هذه الجاذبية التي تتميز بها مصر، أسعار الفائدة المرتفعة على أدوات الدين والتي تفوق 8%.

ويضع هذا السعر مصر ضمن الأعلى عالميا في الأسواق الناشئة، وقد تم الحفاظ على الفائدة ضمن خطة البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لتثبيت تنافسية السوق.

ولم تتوقف مصر عن إبقاء الجاذبية حاضرة في أدوات الدين الخاصة بها، من خلال نسب فائدة مرتفعة، لذلك أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر إقراض ليلة عند 9.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% للشهر الخامس على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وللمقارنة، بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر 13.135% في عطاء هذا الأسبوع، وفق تقرير لقناة الحرة الأمريكية، نهاية الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار والإسترليني

وانخفض متوسط سعر الدولار وفق البنك المركزي المصري، قرشا واحدا، إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما بقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.73 جنيه للشراء، و 52.20 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، أمس.