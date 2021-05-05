شكرا لقرائتكم جيف بيزوس وبيل غيتس.. تشابه غير متوقع بالطلاق! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مفاجأة صادمة فجرها الملياردير بيل غيتس وزوجته مليندا، الاثنين، حيث أعلنا في بيان مشترك أنهما اتخذا قراراً بإنهاء زواجهما.

وفي جديد هذه القنبلة، مثّل الطرفين في قضية طلاق بيل ومليندا اثنان من المحامين كانا عملا في قضية طلاق مؤسس أمازون جيف بيزوس وزوجته السابقة ماكينزي سكوت عام 2019، وفق "سي إن إن".

فقد قام تيد بيلبي، أحد المحامين الرئيسيين لبيل غيتس في هذه القضية، بتمثيل ماكينزي سكوت في طلاقها من بيزوس. كما مثلت شيري أندرسون، وهي عضوة في الفريق الذي يمثل مليندا غيتس، بيزوس سابقاً.

الدولارات أيضاً!

لكن هذا ليس كل شيء مشترك بين الطلاقين: فالدولارات الموجودة على المحك في كلتا الحالتين صاعقة!

صنف بيل غيتس رابع أغنى شخص في العالم من قبل فوربس بقيمة صافية تقدر بـ130 مليار دولار. وعاد بيزوس، على الرغم من الضربة التي تلقتها ثروته من تسوية طلاقه، إلى رأس القائمة بقيمة تقدر بنحو 194 مليار دولار. وفي هذه الأثناء، احتلت ماكنزي سكوت المرتبة 21 بصافي ثروة 59 مليار دولار.

مليندا وبيل غيتس

إلى ذلك يقول موقع أندرسون على الإنترنت، إنها متخصصة في حالات الطلاق المعقدة في مقاطعة كينغز بواشنطن، حيث تقع سياتل والعديد من ضواحيها، مع التركيز على القضايا التي تنطوي على عقارات كبيرة وخيارات الأسهم وتقييمات الأعمال والأصول الدولية أو متعددة الدول، من بين أمور أخرى.

من جانبه، يذكر موقع بيلبي أنهم يعملون غالباً في "قضايا الأصول المرتفعة" و"القضايا ذات الثروة العائلية الكبيرة"، فضلاً عن تلك "التي تشمل رجال الأعمال التنفيذيين والتي تقدم تعويضات معقدة وقضايا التعويض المؤجلة".

يشار إلى أنه تم إدراج أندرسون وبيلبي كمتحدثين في مؤتمر قانون الأسرة في ولاية واشنطن الشهر الماضي، وفق "سي إن إن". وتحدثت أندرسون عن اتفاقيات الملكية قبل وبعد الزواج والملكية المجتمعية، فيما تحدث بيلبي عن أفضل الممارسات في حل العلاقات طويلة الأمد.