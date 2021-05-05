صحة ورشاقة

مع تزايد الحالات.. سيشيل المطعّمة ضد كوفيد-19 تعيد فرض القيود

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

عمدت سيشيل، التي لقحت أكبر عدد من سكانها ضد كوفيد 19 في نسبة تصل إلى 62.2% من السكان، لإغلاق المدارس وإلغاء الأنشطة لمدة أسبوعين تزامناً مع زيادة الإصابات، وفقا للبيان.

 

 وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، تأتي الإجراءات التي تشمل حظر اختلاط العائلات والإغلاق المبكر للمحال، في وقت قامت فيه البلاد بتطعيم أكثر من 60٪ من سكانها البالغين بجرعتين من لقاحات فيروس ، في قيود مماثلة لتلك التي فُرضت في نهاية عام 2020.

 

 قالت بيغي فيدوت، وزيرة الصحة في البلاد: "على الرغم من كل الجهود الاستثنائية التي نبذلها، فإن وضع الجائحة في بلدنا حرج في الوقت الحالي حيث تم الإبلاغ عن العديد من الحالات اليومية الأسبوع الماضي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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