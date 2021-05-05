وفيات كورونا اليومية في الهند تبلغ رقماً قياسياً

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء أن العدد اليومي للوفيات ارتفع ليسجل رقما قياسيا بلغ 3780 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 20 مليونا لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم من الإصابات بعد الولايات المتحدة.

