الامارات.. تقديم 112.239 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 112.239 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 10.779.163 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 108.99 جرعة لكل 100 شخص.



وأعلنت الوزارة عن إجراء 179453 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1699 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 527266 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1598 حالة.

‌‎ ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1686 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 507706 حالات.