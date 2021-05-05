كورونا حول العالم.. وفيات قياسية في الهند وتصاعد الإصابات بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأربعاء، في أغلب دول العالم سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 154 مليونا و997 ألفا و558 إصابة.







وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و241 ألفا و459 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 132 مليونا و484 ألفا و805 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





وفيات قياسية في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الأربعاء، أن العدد اليومي للوفيات ارتفع ليسجل رقما قياسيا بلغ 3780 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 20 مليونا لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم من الإصابات بعد الولايات المتحدة.



وأضافت بيانات الوزارة أنه تم تسجيل 382315 حالة إصابة جديدة، الأربعاء.





سبع حالات جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" يوم الرابع من مايو/ أيار مقارنة مع 17 حالة قبلها بيوم.

وأكدت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى عشر حالات من 20 حالة قبلها بيوم.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني 90721 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





ارتفاع إصابات البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 2966 حالة وفاة، و77359 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، وسجلت البرازيل في المجمل حتى الآن 411588 وفاة.





أكثر من 3 ملايين إصابة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ،أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و451550 بعد تسجيل 18034 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83876 بعد تسجيل 285 وفاة.





مصر تسجل 1090 إصابة

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في مصر، حيث تم تسجيل 1090 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلا عن 60 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الثلاثاء ارتفع إلى 231 ألفا و803 حالات، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 13591.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن 567 شخصا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 173341 شخصا.