شكرا لقرائتكم طلب محكمة يكشف..هل تصبح طليقة غيتس أغنى نساء العالم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد حادثة طلاقها التي أثارت جدلاً واسعاً، تعود زوجة بيل غيتس إلى الواجهة مجدداً ليس كفاعلة خير وناشطة من أجل تمكين المرأة، لكن كثاني أغنى امرأة في العالم بثروة تقدر بنحو 73 مليار دولار.

فقد أظهرت المستندات التي قدمتها مليندا إلى محكمة كينغ كاونتي العليا في سياتل بواشنطن يوم الاثنين، طلبها تقسيم الثروة البالغة 146 مليار دولار مع طليقها بيل غيتس بالتساوي، وفق صحيفة "الغارديان".

في حال تمّ ذلك، فإن مليندا، بموجب القوانين المطبقة في ولاية واشنطن، عند غياب أي اتفاق مسبق بين الزوجين، ستحتل المرتبة الثانية خلف فرانسواز بيتنكور مايرز، مالكة لوريال البالغة من العمر 67 عاماً، والتي تبلغ ثروتها الموروثة الآن حوالي 83 مليار دولار.

الزوجان غيتس (فرانس برس)

ثروة هائلة

وتشمل الثروة الشخصية المذهلة للزوجين منزلهما الرئيسي البالغة مساحته 66 ألف قدم مربعة المطل على بحيرة واشنطن والذي تبلغ قيمته 130 مليون دولار، وسلسلة من منازل العطلات مثل منزل على شاطئ المحيط بالقرب من سان دييغو بقيمة 43 مليون دولار، ومزرعة تبلغ قيمتها 59 مليون دولار في فلوريدا.

بالإضافة إلى العقارات، يمتلك الزوجان العديد من الطائرات الخاصة وأسطولاً من السيارات، بما في ذلك سيارة بورش 959 نادرة بقيمة مليوني دولار وسيارة بورش تايكان كهربائية. ويضم منزلهما الرئيسي مرائب يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 23 سيارة.

غيتس 3 (فرانس برس)

مستقبل الجهود الخيرية

كذلك يثير الطلاق تساؤلات حول مستقبل الجهود الخيرية للزوجين عبر المؤسسة التي يديرانها، والتي تجذب أيضاً أموالاً من مانحين عديدين، بدءاً من الملياردير وارن بافيت إلى حكومة المملكة المتحدة.

في حين قال الزوجان إنهما سيظلان رئيسين مشاركين للمؤسسة، إلا أن بعض الخبراء يشيرون إلى أن الزوجين المطلقين قد يكون لهما وجهات نظر مختلفة وثابتة حول الاتجاه المستقبلي للمؤسسة الخيرية.

مؤسسة غيتس الخيرية (فرانس برس)

إلى ذلك، يصنف مؤشر بلومبيرغ للأغنياء، بيل غيتس على أنه رابع أغنى شخص في العالم، بثروة إجمالية تبلغ حوالي 146 مليار دولار. ومع ذلك، فإنه سيكون أكثر ثراءً - وربما يظل أغنى شخص في العالم - إذا لم يكن قد تبرع بالفعل بما لا يقل عن 40 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية.

ويأتي الانفصال بين بيل غيتس بعد فترة وجيزة من انفصال جيف بيزوس، رئيس أمازون وأغنى شخص في العالم، عن زوجته ماكنزي سكوت البالغة من العمر 25 عامًا.

مليندا غيتس (فرانس برس)

وكان طلاقهما عام 2019 حوّل سكوت إلى رابع أغنى امرأة في العالم، بثروة تبلغ 38 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت ثروتها، التي يحتفظ بمعظمها في أسهم أمازون، إلى 60 مليار دولار مع ارتفاع سعر سهم أمازون، وهي تتبرع بمليارات الدولارات على شكل هدايا خيرية بلغت 6 مليارات دولار في عام 2020.