شكرا لقرائتكم خبر عن العسل والشوكولاتة الداكنة وجوز الهند.. أطعمة تحسن الحالة المزاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المؤكد أن الطعام الذي تتناوله له تأثير واضح على مزاجك، وهناك العديد من الأطعمة التي تقدم فوائد تعزز الحالة المزاجية حتى تتمكن من الاستمتاع بيوم أكثر سعادة وصحة، ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا"، فإن هناك 6 أطعمة تجلب السعادة وتحسن الحالة المزاجية.

- فيما يلى.. 6 أطعمة تجلب السعادة وتحسن الحالة المزاجية

1- الشيكولاتة الداكنة

قد يساعد تناول الشيكولاتة الداكنة على تحسين مزاجك ويجعلك تشعر بالهدوء والسعادة، حيث تحفز الشيكولاتة الداكنة إنتاج الإندورفين وهي المواد الكيميائية الموجودة في دماغنا والتي تخلق شعورًا بالسعادة والمتعة.

2- الأرز البني

الأرز البني غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على الاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية، حيث تساعد الكربوهيدرات الغنية بالألياف الموجودة في الأرز البني الجسم على إفراز مادة السيروتونين وهي مادة كيميائية تساعد على الشعور بالسعادة وتحسين الحالة المزاجية.

3- جوز الهند

قد يكون لشرب ماء جوز الهند تأثير مضاد للاكتئاب وقد يساعدك على الشعور بالسعادة، حيث يمكن أن تحفز الأحماض الدهنية وزيت جوز الهند جسمك على حرق الدهون وتوفر طاقة سريعة لجسمك ودماغك، جوز الهند ذات قيمة غذائية عالية، فهو غني بالألياف وفيتامين C وE وفيتامينات B المذهلة.

4- العسل

العسل مليء بخصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تعزيز توزيع السيروتونين والدوبامين في جميع أنحاء الدماغ، يقدم العسل منذ قرون قدرًا كبيرًا من الفوائد الصحية الجسدية المثبتة بما في ذلك بناء نظام مناعي أقوى لعلاجات العناية بالبشرة، يوفر العسل أيضًا العديد من الفوائد العاطفية والعقلية التي نحتاجها جميعًا.

5- الليمون

رائحة الفواكه الحمضية وحدها مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون يمكن أن تساعد في تحسين مزاجك وتجعلك تشعر بالسعادة، إلى جانب محتواها المرتفع من فيتامين سي، بالإضافة إلى ذلك يعزز الليمون أيضًا الطاقة ومن المعروف أنه يساعد في تخفيف التوتر.

6- السلمون

السلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التى ثبت علميًا أنها تحسن المزاج، حيث تلعب الأحماض الدهنية أوميجا 3 دورًا مهمًا في تصنيع خلايا الجسم، كما أنها تعزز لمعان الشعر والبشرة بجانب تعزيز المناعة، ويميل الأشخاص الذين يتناولون الأسماك الغنية بالأوميجا 3 إلى إظهار شعور متزايد بالرضا وعادة ما يكونون فى حالة مزاجية أكثر سعادة بشكل عام.