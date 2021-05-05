شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض وأسباب حصوات المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب المرارة دورا رئيسيا فى جسم الإنسان، حيث إنها تخزن الصفراء التى تنتج من الكبد، ويلعب النظام الغذائى دورا كبيرا فى صحة المرارة والقيام بدورها، ووفقا لموقعhealthline " الطبى هناك بعض الأسباب الشائعة فى التهاب المرارة أو إصابتها بالحصوات من أبرزها

1 زيادة الوزن وتراكم الدهون.

2 الآثار الوراثية.

3 النظام الغذائى الخاطئ الذى يسبب إصابة المرارة بالحصوات .

كيف يمكنك أن تعرف إذا كان لديك حصى فى المرارة؟

الناس الذين يعانون من "حصوات المرارة"، سوف يعانون من بعض الآلام أبرزها :

1 ألم حاد فى منتصف الجزء العلوى من البطن ، وسيكون الألم فى معظمه حادا ومتكررا.

2 هناك شعور ثابت من الغثيان والقيء فى بعض الحالات.

3 كما يعانى المتضرر من الحمى وقشعريرة، والتى غالبا ما تشير إلى أن العدوى تزداد سوءا، ولون البول "مصفر" داكن.

وهناك بعض الأطعمة التى لابد من تجنبها فى حالة الإصابة بالمرارة وأطعمة أخرى يفضل تناولها:

1 الأطعمة التى يجب تجنبها فى حصى فى المرارة؟

ومن المفترض أن يتجنب الأطعمة الغنية بالدهون مثل الأطعمة المقلية واللحوم ذات المحتوى المرتفع من الدهون ومنتجات الألبان، ثم الشيكولاتة والزيوت، مثل زيت جوز الهند وكذلك المشروبات الغازية.

2 الأطعمة المفيدة للمرارة؟

ينصح بإضافة الأطعمة الخفيفة والعضوية إلى النظام الغذائي الخاص بك ، ويتم طبخها على البخار أو شكل الخام ولكن قليلا من الدهون أمر ضرورى،مثل الأفوكادو، والبابايا والتفاح والبطاطا الحلوة والبصل والأسماك مثل سمك السلمون.