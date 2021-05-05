محمد الفلاح - حالة أكثر من نادرة.. سيدة تنجب 9 أطفال في المغرب

الأربعاء 5 مايو 2021

قالت حكومة مالي إن مواطنة أنجبت 9 توائم خارج البلاد، الثلاثاء، وأن جميع الأطفال "بصحة جيدة".



ونقلت حكومة مالي السيدة حليمة سيسيه، (25 عاما)، إلى المغرب، في 30 مارس/ آذار، للحصول على رعاية أفضل، وكان يُعتقد في البداية أنها تحمل 7 توائم.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن حالات النساء اللائي يحملن بنجاح 7 توائم حتى نهاية الحمل، نادرة، فيما تعد حالات التسعة التوائم أكثر ندرة.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في مالي في بيان، إن "سيسيه" أنجبت 5 فتيات و4 أولاد بعملية قيصرية، حسب "سبوتنيك".

وقالت وزيرة الصحة المالية فانتا سيبي لوكالة "فرانس برس" إن "الأم والرضع بخير حتى الآن"، مضيفة أن الطبيب المالي الذي رافق سيسيه إلى المغرب أطلعها على الأمر، مضيفة أنه من المقرر أن يعودوا إلى ديارهم في غضون عدة أسابيع.