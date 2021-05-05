مريض الضغط المنخفض.. 6 نصائح للإفطار في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني بعض الصائمين من مشكلة انخفاض ضغط الدم في نهار رمضان لأسباب عديدة، ما يستوجب تناولهم أطعمة عند الإفطار تسهم في رفع مستوى الضغط.

ومن الضروري معرفة أن الضغط المنخفض ليس مرضا عند الغالبية، إذ إنه سببا يشير لخلل صحي آخر، ما يتطلب مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة للتعرف على المشكلة.



وحال عدم استشارة الطبيب حول امتداد الصيام لفترة تتخطى 15 ساعة فقد يزيد الأمر سوءا، لأن من يعاني من انخفاض الضغط في نهار رمضان لن يستطيع الإسراع بتناول أطعمة مالحة مثل الجبن القديمة أو كوب من القهوة أو أي مشروب يسهم في رفع مستوى ضغط الدم.

يعرف الضغط المنخفض بأنه حالة مرضية يقل بها ضغط الإنسان البالغ عن 90/60 ملليمتر زئبقي، حيث إن قراءة الضغط الطبيعية تكون 120/80 ملليمتر زئبقي.



وعادة لا يكون انخفاض الدم خطرًا للأشخاص الأصحاء الذين ليس عندهم أعراضا أخرى، لكنه قد يكون علامة على مرض لكبار السن ومن لديه أعراض أخرى، ما يسبب عدم كفاية وصول الدم للمخ والقلب والأعضاء الحيوية الأخرى.

ومن أعراض ضغط الدم المنخفض الإجهاد، وعدم التوازن والدوخة، وتشوش الرؤية، وصعوبة التركيز، والغثيان، وقد يصل لحالة الإغماء.

أطعمة مفيدة لمن يعاني انخفاض ضغط الدم في رمضان





الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر، أوضحت أن من يعاني من مشكلة ضغط الدم المنخفض لا بد أن يجري الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب انخفاض الضغط وتناول الأدوية التي تحل المشكلة.

وقالت ليندا لـ"الخليج 365"، إن الطعام مجرد عامل مساعد في انخفاض ضغط الدم، لذا لا يصلح أن يعتمد أي شخص يعاني من الضغط المنخفض على تناول الأطعمة المالحة لضبطه، لكن عليه حل المشكلة من جذورها.

وقدمت الطبيبة المختصة مجموعة من النصائح لمن يعاني الضغط المنخفض تساعده خلال صيام شهر رمضان، منها:





- الإكثار من شرب الماء والسوائل من الإفطار وحتى السحور.

- الاهتمام بتناول الخضروات بمختلف أنواعها كالبامية والبسلة والفاصوليا وغيرها، والتركيز على الأصناف المالحة قليلا مثل الطماطم.

- الحرص على تناول الفاكهة بمختلف أصنافها، خاصة الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

- من المهم تناول طبق سلطة خضراء يوميا يكون غنيا بالطماطم والخيار والبقدوس والبصل الأخضر لتحسين المناعة.

- الإكثار من تناول المخللات والأطعمة المالحة مثل الجبنة القديمة.

- من الضروري تناول مشروب العرقسوس كونه مفيدا لرفع ضغط الدم.



