شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ الصين الخطير .. سوريا تستعد لاحتمالية سقوط 20 طن حطام من الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الجمعية الفلكية السورية، محمد العصيري، إن جسم الصاروخ الصيني الذي حمل مركبة الفضاء الصينية سيعبر فوق سورية عند الساعة 48ر2 فجرا، مع احتمالية مشاهدته بالعين المجردة، وسيأتي من الجهة الجنوبية الغريية باتجاه الشمالية الشرقية، مؤكدا أن الجمعية ستكون متابعة له بشكل كامل.

كان عدد من خبراء الفضاء الدوليين حذروا من سقوط جسم صاروخ صيني وهو الجزء الرئيس من مركبة الإطلاق والبالغ وزنه 20 طناً، الذي حمل مركبة الفضاء الصينية على الأرض في الأيام القليلة المقبلة، بعد استخدامه لإطلاق الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدةـ مشيرين إلى أن هذا الجزء الرئيس لا يمكن توجيهه وليس له مسار للسقوط في البحر عند نقطة محددة مسبقا.

وأشار «العصيري» لوكالة الأنباء السورية «سانا» إلى أن العالم كله يتابع لحظة بلحظة مسار جسم صاروخ الصين ، ونحن كجمعية فلكية سورية نتابع وبدقة وننقل إحداثيات الأماكن المتوقعة لسقوط الصاروخ ونلاحظ أن الهامش ما زال كبيراً ولكن هناك نقاط قريبة من سورية.

وأضاف «العصيري» أن خبراء الفضاء صرحوا أن الأمر في أسوأ الأحوال سيكون مثل حادث تحطم طائرة صغيرة لكنه سيمتد على خط بطول مئات الكيلومترات وهذا كاف لإحداث أضرار.