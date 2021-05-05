حصيلة صادمة لوفيات كورونا بالبرازيل في 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 2966 حالة وفاة و77359 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء.

وسجلت البرازيل في المجمل حتى الآن 411588 وفاة و14.86 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.



وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,214,644 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة، الثلاثاء.

وتأكدت إصابة أكثر من 153,403,380 شخصا بالفيروس منذ ظهوره، وفق الأرقام التي تستند إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (577,500) والإصابات (32,471,116)، تليها البرازيل بتسجيلها 411.588 وفاة و14,779,529 إصابة ثم الهند مع 222,408 وفيات (20,282,833 إصابة) فالمكسيك مع 217,345 وفاة (2,349,900 إصابة) والمملكة المتحدة مع 127,539 وفاة (4,421,850 إصابة).