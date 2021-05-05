شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تفاحة واحدة مفتاحك لعلاج الأمراض.. تحميك من تكون حصوات المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التفاح من أهم الفواكه التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية للجسم، فهو غني بفيتامين C والألياف والمعادن ومضادات الأكسدة المختلفة، لذا قد يكون وسيلة سحرية للحماية من العديد من الأمراض التى قد تتعرض إليها خاصة مع تقدم العمر.

وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فإن ابرز فوائد التفاح فيما يلي:

1. الحفاظ على صحة الأسنان وبياضها

يحل التفاح محل فرشاة أسنانك، لأنه يزيد من إفراز اللعاب في فمك، مما يقلل من تسوس الأسنان وعدد البكتيريا.

2 .يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

يمتلئ التفاح بالألياف القابلة للذوبان، وهي سر استقرار مستويات السكر في الدم، فإن الأشخاص الذين يتناولون تفاحة واحدة على الأقل يوميًا هم أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 28 % مقارنة بمن لا يتناولون التفاح، طبقا لدراسات سابقة.

3.يحافظ على صحة القلب

ربطت الأبحاث الحديثة بين الاستهلاك العالي للألياف القابلة للذوبان وبين الترسب البطيء للويحات الغنية بالكوليسترول في الشرايين، ويحتوي قشر التفاح على المركبات الفينولية مثل الكيرسيتين والإبيكاتشين التى تمنع تراكم الكوليسترول على جدران الشرايين وبالتالي تساعد في تدفق الدم الطبيعي.

4. يمنع تكوين حصوات المرارة

تتطور حصوات المرارة عندما تصلب الصفراء في المرارة بسبب الكوليسترول الزائد، ويعمل التفاح فى تنظيم وزنك ومستويات الكوليسترول، لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف مما يجعله أحد أفضل الخيارات لمنع تكوّن حصوات المرارة.

5.علاج الإمساك والإسهال

التفاح يحافظ على صحة البطن ويمكن أن يساعد التفاح في التخفيف من مشاكل المعدة مثل الإمساك والإسهال بسبب محتواه العالي من الألياف.

6 .علاج القولون العصبي

تتميز متلازمة القولون العصبي بالإسهال والإمساك وآلام المعدة والانتفاخ، لذا يعتبر التفاح وسيلة سحرية لعلاج أعراضه نظرًا لمحتواه العالي من الألياف.

7. يسهم فى فقدان الوزن

التفاح يعمل على خسارة الوزن، لأنه غنى بالمياه والألياف، كما يمنحك الشعور بالشبع ويجعل البطن ممتلئًا للحفاظ على نقص السعرات الحرارية مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.

8 .يمنع البواسير

البواسير هي حالة تشير إلى تورم الوريد في القناة الشرجية، و ناتجة عن إجهاد الحوض والمستقيم المفرط، لذا يساعد تناول الألياف القابلة للذوبان فى التفاح في تخفيف الإمساك وبالتالي تقليل الإجهاد.