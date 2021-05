تعرف على ما يحدث لجسم الصائم عند تناول الفلفل الحار والحلو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:18 صباحاً - هناك العديد من الفوائد التى يمكن الحصول عليها من تناول الفلفل الحار أو الحلو ، فالفلفل الحار فاتح للشهية ونكهة تضاف للطعام فتجعله أطيب بالنسبة للكثيرين، أما الفلفل الحلو (الرومي) فزينة الموائد بألوانه، خفيف ويؤكل مطبوخا وطازجا، فماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الفلفل الحار والفلفل الحلو؟

نبدأ باستعراض المعلومات الغذائية في الفلفل الحار والفلفل الحلو بصورة تقريبية، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الفلفل الحار؟

يمكن تناول الفلفل الحار طازجا، أو مجففا، أو في صورة شطة أو صلصة حارة. والكابسيسين (Capsaicin) هو المركب النباتي النشط بيولوجيا الرئيسي في الفلفل الحار، وهو مسؤول عن طعمه الفريد اللاذع والعديد من فوائده الصحية.

وعند تناول الفلفل الحار على الإفطار سيحصل جسم الصائم على فيتامين “سي” (C)، وهو من مضادات الأكسدة القوية، التي تكافح جزيئات تسمى الجذورة الحرة التي تسبب أضرارا في الخلايا.

يحتوي الفلفل الحار على فيتامين “بي 6” (B6)، والذي يلعب دورا في عملية إنتاج الطاقة في الجسم. كما يحتوي الفلفل الحار على فيتامين “ك 1” (K1)، “فيلوكينون” (phylloquinone) وهو ضروري لتخثر الدم وصحة العظام والكلى.

أيضا يزود الفلفل الحار الجسم بالبوتاسيوم والذي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عند تناوله بكميات كافية، والنحاس المهم للخلايا العصبية، والبيتا كاروتين (beta carotene) الذي يحوله الجسم إلى فيتامين “إيه” (A).

بالنسبة لتناول الفلفل الحار فيجب الانتباه إلى تناول كمية قليلة منه، خاصة إذا لم يكن الشخص معتادا على تناوله، إذ قد يؤدي تناول كمية كبيرة نسبيا منه إلى الشعور بالانزعاج وتلبك في الأمعاء. وقد تشمل الأعراض آلاما في البطن وإحساسا حارقا في الأمعاء وإسهالا مؤلما.

أيضا مرضى الحرقة والارتجاع المريئي ومشاكل الأمعاء مثل القولون العصبي يوصى لهم بالابتعاد عن الأغذية الحارة والفلفل.

يجب الانتباه إلى أن الفلفل المخلل والشطة والصلصات الحارة تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم، ولهذا يجب التقليل منها خاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، كما أن الصوديوم والملح يزيدان العطش في رمضان.

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الفلفل الحلو؟

الفلفل الحلو خيار رائع على الإفطار، ويمكن تناوله طازجا وفي السلطات، كما يمكن طهيه محشوا بالأرز. وفقا لموقع “إيت ذيس نوت ذات” (Eat this not that) يحتوي الفلفل الحلو على مركبات بيتا كاروتين ولوتين (lutein) وزياكسانثين (zeaxanthin)، بالإضافة إلى فيتامين “سي”، وكلها ضرورية لصحة العين.

ويمكنك استعمال شرائح الفلفل الحلو عوضا عن الخبز، وكذلك مع الحمص واللبنة أيضا، وبذلك تشعر بالشبع بسعرات حرارية قليلة.

الفلفل الحلو هو منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على الماء والألياف الغذائية، وتناوله قد يساعدك في إنقاص الوزن. ويؤدي مركب ثنائي هيدروكابسياتي (Dihydrocapsiate) الموجود في الفلفل الأخضر أيضا، إلى رفع معدل استهلاك الطاقة أثناء الراحة وزيادة حرق الدهون، وفقا لدراسة أجريت على الحيوانات ونشرت في مجلة نتريشن هيلث (Nutrition Research).

عند تناول الفلفل الحلو المحشي بالأرز قلل كمية الحشوة، حتى لا تأكل الكثير من السعرات الحرارية. وزين أطباقك بألوان مختلفة من الفلفل الحلو. ويمكنك تناول شرائح الفلفل الحلو كوجبة خفيفة “سناك” بدلا عن رقائق البطاطا.