شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك خبز الحبوب الكاملة على تقليل دهون البطن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل دهون البطن أو الدهون الحشوية مخاطر صحية كبيرة لأنها قريبة من الأعضاء الحيوية في الجسم، مثل الكبد والأمعاء، كما أنها تشكل جزءًا واحدًا من متلازمة التمثيل الغذائي - التي تعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والحالات الأخرى التي تؤثر على الأوعية الدموية، لذلك فإن إيجاد طرق لتقليل دهون البطن الضارة أمر ضروري لعيش حياة صحية جيدة، في هذا التقرير نتعرف على دهون البطن وهل تناول نوع معين من الخبز يساعد في التخلص من دهون البطن، وفقاً لموقع "."Express

وقال الباحثون والعلماء، إن تناول خبز الحبوب الكاملة أدى إلى انخفاض كبير في منطقة الدهون الحشوية أو دهون البطن "الكرش" مقارنة بالخبز المصنوع من حبوب القمح المكررة، وفقاً للأبحاث.

وفي دراسة أخرى لاحظ الباحثون في مركز جين ماير التابع لوزارة الزراعة الأمريكية لأبحاث التغذية البشرية للشيخوخة (USDA HNRCA) في جامعة تافتس وجود كميات أقل من الدهون الحشوية لدى الأشخاص الذين اختاروا تناول الحبوب الكاملة في الغالب بدلاً من الحبوب المكررة والفرق الرئيسي بين الحبوب هو كيفية معالجتها.

وقال نيكولا ماكيون، عالم في جامعة برنامج علم الأوبئة التغذوي في وزارة الزراعة الأمريكية "تمثل شريحة خبز القمح الكامل أو نصف كوب من دقيق الشوفان حصة واحدة من الحبوب الكاملة وشريحة من الخبز الأبيض أو نصف كوب من الأرز الأبيض تمثل حصة من الحبوب المكررة".

وأجرى الباحثون دراسة عشوائية على 50 شخصا يعانون من السمنة المفرطة في اليابان، وتم إعطاء المشاركين خبز القمح الكامل أو حمية خبز القمح المكرر لمدة 12 أسبوعًا ثم تم الحصول على عينات الدم والتصوير المقطعي (CT) كل ستة أسابيع.

يستخدم التصوير المقطعي المحوسب الأشعة السينية وجهاز كمبيوتر لإنشاء صور مفصلة لداخل الجسم. وتوصل العلماء إلى أن "حمية خبز القمح الكامل قد تساهم في منع السمنة من الدهون الحشوية".

كيف نفرق بين الحبوب الكاملة والحبوب المكررة؟

يكمن الاختلاف الرئيسي بين الحبتين في طريقة معالجتهما أثناء الإنتاج.

ذكر موقع Mayo Clinic: "لم تتم إزالة النخالة والجراثيم من الحبوب الكاملة عن طريق الطحن؛ لذلك، تظل جميع العناصر الغذائية سليمة".

تشمل أمثلة الحبوب الكاملة ما يلي:

-الشعير.

-الأرز البني.

-البرغل

وعلى عكس الحبوب الكاملة، يتم طحن الحبوب المكررة؛ وهي عملية تجرد النخالة والجراثيم لإعطائهم ملمسًا أفضل وفترة صلاحية أطول.

عملية التكرير تزيل أيضًا العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف وتشمل الحبوب المكررة الدقيق الأبيض والأرز الأبيض والخبز الأبيض.