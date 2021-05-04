المغرب يسجل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 512285 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 9038 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 499089 حالة.

ورصدت المملكة أول حالتي إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة الهندية، الإثنين، وقالت في بيان: "تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة".

وحظر المغرب الرحلات الجوية مع أغلب الدول وأبقى على حظر تجول ليلي لمكافحة انتشار المرض. وحملة التطعيم في المغرب أسرع من الدول الأخرى في المنطقة إذ أعطت اللقاح حتى الآن لخمسة ملايين ومئة ألف.