صحة ورشاقة

لقاح فايزر بات متاحاً لهذه الفئة العمرية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

أفادت وسائل إعلام أمريكيّة أمس الاثنين بأنّه من المتوقّع أن تسمح الولايات المتّحدة بإعطاء لقاح فايزر/ بايونتك المضادّ لفيروس للأولاد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر، بدءاً من الأسبوع المقبل. وطلبت شركة فايزر ترخيصاً طارئاً لاستخدام لقاحها للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، وفق ما نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول حكومي.

 

وقالت الشبكة «سيتوجّب على إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة تغيير لوائحها الخاصّة بترخيص اللقاح في حالات الطوارئ، ولكنّ العملية يُفترض أن تكون سهلة».

 

واستخدام لقاح فايزر مرخّص حالياً في الولايات المتحدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر. ومن شأن توسيع نطاق التطعيم ليشمل المراهقين، أن يفتح الباب لتلقيح ملايين الأمريكيّين الآخرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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