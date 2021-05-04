ربع الأوروبيين تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن أكثر من ربع سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد "كوفيد-19".



وأضافت أن أكثر من 9% من سكان أوروبا باتوا مطعمين بالكامل ضد كورونا.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة أن "التلقيح يتسارع في أوروبا: لقد تجاوزنا للتو 150 مليون لقاح، سيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لتلقيح 70% من السكان البالغين في الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو المقبل".

وأعطيت 158,8 مليون جرعة لحوالى 112,4 مليون شخص، أي 25,1% من سكان الاتحاد الأوروبي، بحسب أرقام رسمية أحصتها وكالة الأنباء الفرنسية حتى ظهر الثلاثاء.

وهناك 41,9 مليون شخص نالوا الجرعتين من اللقاح أو الجرعة الواحدة من جونسون آند جونسون وباتوا مطعمين بالكامل، أي 9,4% من السكان.

وتراهن المفوضية المكلفة القيام بطلبيات اللقاح باسم الدول الأعضاء على تسليم ما مجموعه 410 ملايين جرعة على الأقل في الفصل الثاني (250 مليون جرعة من فايزر/بايونتيك و35 مليونا من موديرنا و55 مليونا من جونسون اند جونسون، و70 مليونا من استرازينيكا).

ورغم التسارع الأخير فإن الاتحاد الاوروبي لا يزال متأخرا عن الولايات المتحدة التي طعمت حوالى 30% من سكانها بالكامل، وإسرائيل (58%) وبريطانيا (23%).